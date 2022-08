SWV-Matznetter: Rechnungshof bestätigt SWV-Kritik an „Blackbox COFAG“

Seit dem Bestehen der COFAG hat der SWV Kritik am Konstrukt COFAG und deren Arbeit geäußert – der Rechnungshof Rohbericht kommt nun zum selben Schluss:

Wien (OTS) - „Nach fast einem Jahr Prüfzeit hat nun auch der Rechnungshof festgestellt, dass sie COFAG sowohl in ihrem Entstehen, ihrer personellen Besetzung sowie in der Leistungserbringung ein ungeeignetes und bedenkliches Konstrukt ist“, fühlt sich Christoph Matznetter, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Österreich, in seiner Kritik bestätigt.

„Während tausende Unternehmer*innen auf Finanzhilfen warteten und nicht wussten wie sie die Einschnitte der Pandemie und die Lockdowns wirtschaftlich verkraften sollen, haben sich ÖVP Günstlinge eine gemütliche Hängematte namens COFAG geschaffen“ ärgert sich Matznetter. „Neben den horrenden Bezügen der Geschäftsführung und den Honoraren für externe Berater, ist vor allem die fehlende Möglichkeit zur parlamentarischen Kontrolle zu kritisieren.“

Matznetter kritisiert außerdem: „Mit der COFAG wurde ein Konstrukt geschaffen, dass keinen Nutzen für unser Land und die Antragsberechtigten Unternehmer*inne gebracht hat. Ganz im Gegenteil, alles wurde auf Kosten der österreichischen Klein- und Mittelbetriebe verkompliziert.

