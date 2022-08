Sommerzeit ist Wespenzeit - natürliche Abwehr ohne Chemie

Linz (OTS) - Der Sommer ist am Höhepunkt und die Tage im Freien sind am schönsten. Kühle Drinks, frisches Obst und Gemüse, herrliche Salate, köstlich Gegrilltes und feine Desserts genießen wir zu dieser Zeit am liebsten im Freien. Darauf fliegen leider auch Wespen, die sich an unseren Köstlichkeiten bedienen wollen und dabei insbesondere im Spätsommer zur Plage werden. Töten sollte man sie nicht und trotzdem möchte man die schönste Zeit des Jahres ohne die von uns als lästig empfundenen Störenfriede draußen genießen können.

Sprühnebel: kühlende Erfrischung und eine natürliche Geheimwaffe gegen Wespen

Wenn das Thermometer in die Höhe klettert, kommt damit eine sanfte Erfrischung von oben. Der Outdoor Sprühnebel ist schnell installiert. Der fein zerstäubte Wassernebel belebt, ohne nass zu machen. Er wirkt wie ein Balsam auf der Haut und bringt Entschleunigung im Alltag. Das tut gut, kühlt die Temperaturen, weckt die Lebensgeister in der Sommerhitze und vertreibt dazu noch auf ganz natürliche Art die Wespen – ganz ohne Chemie! Denn der feine Sprühnebel wirkt auf Wespen wie Regen, bei dem sie sich in ihr Nest zurück ziehen. Das Outdoor Sprühnebel Set automatic von Gardena kann ganz einfach auf dem Balkon, auf der Terrasse oder unter der Pergola festgeklemmt und an den Wasserhahn angeschlossen werden.

Pumpsprüher: die Lösung ohne Wasseranschluss

Ist kein Wasseranschluss vorhanden, empfiehlt sich ein Pumpsprüher. Wenn man damit in die Luft sprüht, täuscht man Wespen ebenfalls Regen vor. Natürlich sollen sich im Pumpsprüher keine Rückstände von Putzmitteln befinden. Bei den Drucksprühern von Gardena lässt sich der Sprühnebel durch eine robuste und hochwertige Voll-Messingdüse individuell einstellen und man hat den Wasserstand stets im Blick.

