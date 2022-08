Einladung: Pressekonferenz anlässlich der 25. Wiener Restaurantwoche

Wir feiern Jubiläum !

Wien (OTS) - Einladung zur Pressekonferenz anlässlich der 25. Wiener Restaurantwoche

Dienstag, dem 16. August 2022

10:30 Uhr | Ottakringer Brauerei

Ottakringer Pl. 1, 1160 Wien | Raum: Gold Fassl Magazin

Nach einer krisenreichen Zeit kann die österreichische Restaurantszene nun langsam wieder aufatmen: Neue Lokale und steigende Besucherzahlen signalisieren einen Aufschwung.Mit knapp 80 Spitzenrestaurants startet Österreichs größtes Kulinarik-Event, die Restaurantwoche, in die nächste Runde und fördert maßgeblich den Aufwärtstrend der Branche. Dass Veranstaltungen wie die Restaurantwoche von zentraler Bedeutung sind, zeigt auch die Wertschöpfung dahinter: 1 Million Euro für unsere heimische Gastro können durch solche gezielten Maßnahmen erwirtschaftet werden.

Von 29. August bis 4. September bieten knapp 80 Restaurants der Top-Gastronomie in Wien und Niederösterreich bei der 25. Wiener Restaurantwoche Gaumenfreuden zu attraktiven Preisen an. Dank der Fixpreise der Menüs und der verschiedenen Preiskategorien je nach Hauben-Lokalen ist für jeden eine passende Option dabei. Denn schließlich geht es darum das Leben zu genießen und hin und wieder abzuschalten, auch in schwierigen Zeiten. Anlässlich des Reservierungsstarts dürfen wir Sie zur Pressekonferenz und Detailpräsentation am 16. August 2022 einladen.

Ihre Gesprächspartner:innen vor Ort:

Dominik Holter | Geschäftsführer Culinarius

Irmgard Querfeld | Geschäftsführerin Querfeld GmbH

Toni Mörwald | Haubenkoch/Gastronom/Hotelier

Roman Artner | Küchenchef Pichlmaiers zum Herkner

Anita Pruckner | Geschäftsleitung American Express

Harald Mayer | Geschäftsführer Ottakringer Brauerei

Daniel Serafin

Ort: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, A-1160 Wien

Raum: Gold Fassl Magazin

Datum: Dienstag, 16. August 2022

Einlass: 10:00 Uhr

Beginn: 10:30 Uhr

Moderation: Renate Burtscher

Anmeldeschluss: 15.08.2022 17:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Rückfragen & Kontakt:

Florian Wischenbart

Eventmanager Restaurantwoche

florian.wischenbart @ culinarius.at

+43 (01) 51 22 557 – 12