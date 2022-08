ORF III am Donnerstag und Freitag: Filmschätze „Charleys Tante“ und „Der Musterknabe“ mit Peter Alexander

Außerdem: Krimi-Doppel mit „Inspector Barnaby“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 11. August 2022, mit „Sonne, Mord und Sterne“ und „Der Tod geht ins Kino“ zwei „Inspector Barnaby“-Krimis. Am Freitag, dem 12. August, präsentiert ORF III die beiden Filmschätze „Charleys Tante“ und „Der Musterknabe“.

Donnerstag, 11. August

In „Sonne, Mord und Sterne“ (20.15 Uhr) drehen sich die Ermittlungen des Inspektors (Neil Dudgeon) zunächst um den Mord am leidenschaftlichen Hobby-Astronomen Jeremy Harper, der mit einem Meteoriten erschlagen wurde. Jeremy hatte sich für die Erhaltung von Moonstone Ridge eingesetzt, einer bronzezeitlichen Kultstätte. Nach zwei weiteren Morden befürchtet die hochbegabte Astronomin Gagan die Nächste zu sein und bittet Barnaby um Hilfe.

Ein Horrorfilm-Festival in Midsommer feiert seine berühmten Töchter, die Schwestern Stella Harris und Diana Davenport. Die Retrospektive wird allerdings von einer Reihe von Morden überschattet. In „Der Tod geht ins Kino“ (21.50 Uhr) begibt sich Barnaby zur Aufklärung der Fälle in die Tiefen des Horrorszenarios.

Freitag, 12. August

Ab 20.15 Uhr präsentiert ORF III in der Reihe „Filmschatz Österreich“ zwei heimische Filmklassiker mit Peter Alexander: In „Charleys Tante“ verliebt sich der junge Otto Wilder bei der Versammlung eines Konzerns in die attraktive Hauptaktionärin Carlotta. Leider kann er am Abend nicht mit ihr ausgehen – sein Bruder Ralf benötigt für eine Party in der Wohnung seines Freundes Charley eine Anstandsdame. Otto soll sich deshalb als Charleys Tante verkleiden. Prompt taucht die echte Tante zur Feier auf – und dabei handelt es sich um niemand anderen als Carlotta.

Danach macht sich in „Der Musterknabe“ (21.40 Uhr) Dr. Fritz Geyer (Peter Alexander) Sorgen um seinen jüngeren Bruder Benno, der zum dritten Mal die Matura machen muss, aber fürchterliche Prüfungsängste hat. Fritz schreibt sich daher vor dem Prüfungstermin unter Bennos Namen in einem anderen Gymnasium ein – und führt von nun an ein hektisches Doppelleben. In der Klasse gilt er als Streber, besonders die Mädchen können den „Musterknaben“ nicht leiden. Fritz/Benno verliebt sich ausgerechnet in Reny, die Anführerin der tonangebenden Clique.

Kultiges vom Großmeister Peter Alexander gibt es auch auf Flimmit (flimmit.at) zum Streamen, darunter u. a. die Film-Klassiker „Charleys Tante“, „Der Musterknabe“, „Kriminaltango“ und natürlich im humorigen Duo mit Gunther Philipp in der Graf-Bobby-Filmreihe.

