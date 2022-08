Aviso PK Grüne Wien MORGEN, 11. 8. 2022: Grüner Stufenplan für schnelles Energiesparen in Wien

Wien (OTS) - Thema: In Zeiten von explodierenden Energiepreisen ist es zentral, dass auch Städte und Kommunen Energie sparen. Wie das genau gehen kann, präsentieren die Grünen Wien in einer Pressekonferenz: "Stufenplan für schnelles Energiesparen in Wien".





Pressekonferenz mit:

Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien





Zeit: Donnerstag, 11. August 2022, 10:00 Uhr

Ort: Rathauspark, bei der Wetterstation, 1010 Wien





Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at