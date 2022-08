AOP Health nimmt Verpackungsanlage in Wien in Betrieb

Eine eigene Verpackung in Wien ermöglicht es uns in Zukunft und in Kooperation mit unseren Partnern, noch rascher und effizienter auf dringenden Bedarf am pharmazeutischen Markt und in der Patient*innenversorgung zu reagieren. Ebenso wird Wien um ein verpackendes Pharmaunternehmen reicher und stärkt somit Österreich als stark wachsenden Standort im europäischen Vergleich. Christoph Reinwald, AOP Health Chief Technology Officer 1/2

Der weltweit größte Insulinhersteller produziert rund 600 Millionen Ampullen bzw. Phiolen pro Jahr, während bei AOP Health von manchen Therapien nur 5.000 Packungen pro Jahr benötigt werden. Denn AOP Health kümmert sich seit jeher um Nischenindikationen im Bereich seltener und intensivmedizinischer Erkrankungen. Die Produktionsmengen sind im Vergleich zu üblichen pharmazeutischen Herstellungen daher klein. Dennoch ist es uns ein Anliegen die Versorgung der oftmals schwerkranken Patient*innen sicherzustellen. Der Aufbau einer eigenen Verpackung in Wien ist somit ein wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung Christoph Reinwald, AOP Health Chief Technology Officer 2/2

Wien (OTS) - Am 10. August 2022 nahm das Pharmaunternehmen AOP Health eine neue Verpackungsanlage am Standort Wien in Betrieb. Insgesamt sieben Arzneimittel verpackt der europäische Pionier im Bereich integrierter Therapien für seltene Erkrankungen und Intensivmedizin ab sofort in Wien und trägt damit nicht nur zu mehr Versorgungssicherheit bei seltenen Erkrankungen bei, sondern schafft auch neue Arbeitsplätze.

Wien, 10. August 2022. AOP Health ist der europäische Pionier im Bereich seltene Erkrankungen und Intensivmedizin und erforscht, entwickelt und vertreibt innovative Lösungen weltweit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien bekennt sich seit seiner Gründung im Jahr 1996 zum Standort Europa. Ab sofort werden am Hauptsitz in Wien daher auch Arzneimittel verpackt: fünf für seltene Erkrankungen und zwei für den Einsatz in der Intensivmedizin. Die Zertifizierung der Anlage durch die AGES erfolgte im Frühling dieses Jahres.

Mehr Flexibilität für Verpackung kleiner Chargen

Wie Christoph Reinwald, AOP Health CTO, erklärt: „ Eine eigene Verpackung in Wien ermöglicht es uns in Zukunft und in Kooperation mit unseren Partnern, noch rascher und effizienter auf dringenden Bedarf am pharmazeutischen Markt und in der Patient*innenversorgung zu reagieren. Ebenso wird Wien um ein verpackendes Pharmaunternehmen reicher und stärkt somit Österreich als stark wachsenden Standort im europäischen Vergleich. “

„ Der weltweit größte Insulinhersteller produziert rund 600 Millionen Ampullen bzw. Phiolen pro Jahr, während bei AOP Health von manchen Therapien nur 5.000 Packungen pro Jahr benötigt werden. Denn AOP Health kümmert sich seit jeher um Nischenindikationen im Bereich seltener und intensivmedizinischer Erkrankungen. Die Produktionsmengen sind im Vergleich zu üblichen pharmazeutischen Herstellungen daher klein. Dennoch ist es uns ein Anliegen die Versorgung der oftmals schwerkranken Patient*innen sicherzustellen. Der Aufbau einer eigenen Verpackung in Wien ist somit ein wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung “, erklärt Reinwald. Darüber hinaus sei es laut dem Experten notwendig, die Herstellung und Verpackung wieder zurück in den europäischen Raum zu bringen, um bei internationalen Lieferengpässen die Versorgung im Sinne der Patient*innen gewährleisten zu können.

Zehn neue Arbeitsplätze bis Ende 2024

Die Verpackungsanlage leistet nicht nur einen Beitrag zur Versorgungssicherheit, sondern bringt auch neue Arbeitsplätze am Wiener Standort. Zehn neue Mitarbeiter*innen werden bis Ende 2024 eingestellt, um die Kapazität der Anlage optimal ausnutzen zu können.

Die AOP Health Gruppe umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Gruppe ist der europäische Pionier für integrierte Therapien für seltene Krankheiten und in der Intensivmedizin. In den letzten 25 Jahren hat sich die Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt, der von seinem Hauptsitz in Wien, seinen Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in ganz Europa und dem Nahen Osten sowie über Partner weltweit tätig ist. Ermöglicht wurde diese Entwicklung einerseits durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und andererseits durch eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder - insbesondere der Patienten und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzte.

Rückfragen & Kontakt:

Mag Nina Roth, MAS

+43 676 3131509

nina.roth @ aop-health.com



Needs. Science. Trust.

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

Member of the AOP Health Group



Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna, Austria

aop-health.com