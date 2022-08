AVISO: Donnerstag, 11.08., 09.30 Uhr, Ballhausplatz: „Die Reichen haben es kühl, während wir schwitzen dürfen!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend angesichts der Rekordhitze in Österreich

Her mit der Sanierungspflicht für Vermieter*innen - für mehr Kühlung im Sommer und weniger Heizkosten im Winter! Paul Stich, SJ

Wien (OTS) - „Die Sommertage werden zunehmend extremer: Die Hitze führt dazu, dass viele Menschen erschöpft sind, auch dadurch verursachte gesundheitliche Probleme nehmen zu. Während die breite Masse in oft unsanierten Wohnungen mit schlechter Dämmung schwitzt, haben es die obersten zehn Prozent in ihren sanierten Wohnungen und ihren Klimaanlagen kühl. Wir sagen deshalb: Her mit der Sanierungspflicht für Vermieter*innen - für mehr Kühlung im Sommer und weniger Heizkosten im Winter! “, so der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, Paul Stich, angesichts der Hitzetage in Österreich.



Zu dieser Thematik findet am Donnerstag eine Medienaktion vor dem Bundeskanzleramt statt. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann? Donnerstag, 11.08., 09:30 Uhr

Wo? Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien



