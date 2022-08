Neue Ausgaben von „Harrys schönste Zeit“ ab 14. August in ORF 2

Zum Auftakt ist „Harry Prünster auf Besuch im Thayatal“

Wien (OTS) - Zeit ist das zentrale Thema bei „Harrys schönste Zeit“:

Harry Prünster nimmt die Zuseherinnen und Zuseher ab Sonntag, dem 14. August 2022, um 16.00 Uhr in ORF 2 mit auf eine kleine „Aus-Zeit“ und erkundet Österreichs schönste Regionen. Es ist Zeit für Treffen mit interessanten Menschen, die Wissenswertes, Unterhaltsames und Tiefgehendes zu erzählen haben. Auch ist genug Zeit, um bekannten Persönlichkeiten aus der Gegend spannende Fragen zu ihrem Leben zu stellen. Wunderschöne Landschaftsbilder, die die Lust wecken, diesen Landstrich selbst für sich zu entdecken, runden den Blick in die besuchte Region ab. Den Auftakt macht am 14. August das Thayatal. Am 21. August macht Harry Prünster Station im Oberpinzgau, am 28. August ist er rund um den Zeller See unterwegs und am 4. September ist er auf Besuch im nördlichen Waldviertel.

„Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Thayatal“ am 14. August um 16.00 Uhr in ORF 2

Der Moderator startet seinen Aufenthalt in Waidhofen an der Thaya und trifft als ersten Gesprächsgast Jimmy Moser, auf dessen Initiative hin 2002 mitten in der Stadt die größte Waldrapp-Voliere der Welt gebaut wurde. Zuständig für die Fütterung der Vögel und die Pflege der Anlage ist ein speziell geschultes Caritas-Team unter der Leitung von Werner Neubauer, der, wie seine Mitarbeiterin Rosa Macho, voller Leidenschaft von der Arbeit vor Ort erzählt. Danach zieht es Harry Prünster weiter nach Heidenreichstein. In dem Käsereibetrieb von Doris Ploner sieht der Moderator bei der Herstellung von Käse zu, bevor er in Thaya die beiden Bäcker- und Konditormeisterinnen Laura und Lena Kasses besucht und Wissenswertes aus dem gemeinsamen Arbeitsalltag erfährt. Zum Abschluss seines Aufenthaltes im Thayatal besucht Harry Prünster noch Gastwirtin Eva Haidl und unternimmt mit ihr eine Bootsfahrt im gefluteten Erdkeller ihres Gasthofes.

Die weiteren Ausgaben in ORF 2 im Überblick:

21. August, 16.00 Uhr: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Oberpinzgau“

28. August, 16.00 Uhr: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch rund um den Zeller See“

4. September, 16.00 Uhr: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im nördlichen Waldviertel“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at