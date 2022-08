Summer in the City: Über 3.000 Wienerinnen und Wiener bei AK Sommer-Aktion

AK setzte mit 19 Gratis-Veranstaltungen ein Zeichen für eine Stadt für alle

Wien (OTS) - „Die Stadt für alle ist ein Erfolgskonzept“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl zum Abschluss der AK Wien Aktion „Summer in the City“. Bei zehn Veranstaltungen von Sommerfesten über Rollschuhdiscos bis zu Rad-Reparatur-Workshops und Zirkusfesten sowie mit neun „Gätzltouren“ kamen insgesamt etwa 3.000 Wienerinnen und Wiener zusammen. Die AK wollte mit der Aktion einerseits Menschen, die sich wegen der Teuerung einschränken müssen, ermöglichen, den Sommer in ihrer Stadt zu genießen. Ganz bewusst wurden andererseits Veranstaltungsorte gewählt, die zeigen, was an Gemeinsamkeit auf Straßen und Plätzen möglich ist, etwa am Urban-Loritz-Platz, im Westbahnpark oder mit der Abschlussveranstaltung „Musik am Markt“ am Viktor-Adler-Markt. „Wenn alles teurer wird, sind Treffpunkte, die nichts kosten, umso wichtiger. Gerade jetzt brauchen wir mehr Miteinander in der Stadt“, so die AK Präsidentin.

Die AK sieht noch viele Möglichkeiten für mehr urbanes Leben im Kleinen:

+ Öffnung von Schulsportplätzen in Ferien und an Wochenenden für alle

+ Nutzung von Baulücken und Parkplätzen, wenn diese brachliegen, etwa an den Wochenenden. Da können Unternehmen oder private Immobilienbesitzer:innen ihren Beitrag leisten.

+ grüne Innenhöfe zugänglich machen

+ breite Gehsteige für Fußgänger:innen sichern

+ Mehr öffentlich statt privat: Räume und Platz für Klein-Events wie Community-Picknicks, um Nachbar:innenn open air zusammenzubringen + qualitätsvolles Wohnumfeld mit hochwertiger Ausstattung:

Schatten, Sitzgelegenheiten, Spielflächen

+ Lage darf nicht benachteiligen: Gerade in Grätzeln, wo die Einkommen niedriger sind, muss vermehrt Geld in die Qualität der Ausgestaltung fließen, um einen gerechten Ausgleich zu schaffen

+ Bessere Bedingungen fürs Radfahren: kontinuierlicher Ausbau der Radwege, Lücken im Radnetz schließen, großzügige Abstellflächen schaffen und radfahrerfreundliche Am-pelschaltungen

Mehr unter http://wien.arbeiterkammer.at/summerinthecity

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at