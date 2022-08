„Eco“ über die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft und die Gründe für den Arbeitskräftemangel

Zurück in die Vergangenheit – wie es der russischen Wirtschaft mit den Sanktionen geht

Fast ein halbes Jahr ist jetzt schon Krieg in Europa. Zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar war viel von den „härtesten Wirtschaftssanktionen, die es je gab“ die Rede. Groß war die Hoffnung, Waldimir Putin damit an den Verhandlungstisch zu bringen. Doch diese Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet und so werden jetzt erste Stimmen laut, die ein Ende der Sanktionen fordern, da sie Europa mehr schaden würden als Russland. Stimmt das wirklich? „Eco“ hat sich angesehen, wie sehr sich das Leben der Russinnen und Russen in den vergangenen Monaten verändert hat. Bericht: Paul Krisai, Lisa Lind

Wo sind denn alle? – die Gründe für den Arbeitskräftemangel

In fast jeder Auslage sind sie aktuell zu finden: Zettel, auf denen Betriebe nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen – und das in allen Bereichen. Es scheint fast so, als wären Österreich in der Pandemie die Arbeitskräfte abhandengekommen. Woran aber liegt das? Die Gründe sind vielfältig. Es gehen mehr Menschen in Pension als junge nachkommen. Ausländische Arbeitskräfte, die in der Zeit der geschlossenen Grenzen zu Hause geblieben sind, sind nicht wiedergekommen. Und viele Menschen haben im Lockdown ihr bisheriges Arbeitsleben zu hinterfragen begonnen und einiges verändert. Bericht:

Hans Wu

Veganes Verlustgeschäft – warum Fleischersatzprodukte boomen, aber keinen Gewinn abwerfen

Kaum ein Supermarkt hat sein Angebot an veganen Fleischersatzprodukten in den vergangenen Jahren nicht stark erweitert: Vegane Schnitzel, Würstel, Burger und Co. haben mittlerweile einen festen Platz in Österreichs Regalen. Zahlreiche Anbieter drängen in den boomenden Markt – von kleinen österreichischen Start-Ups bis zu großen internationalen Lebensmittelkonzernen. Doch mit diesen Produkten Gewinn zu erwirtschaften, ist gar nicht so einfach. Im Gegenteil schreiben viele der Unternehmen derzeit hohe Verluste. Woran liegt das und welches Potenzial steckt tatsächlich in diesem neuen Markt? Bericht:

Yilmaz Gülüm

