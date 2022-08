Erfolgreiche Zwischenbilanz für die Eventreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“

LR Danninger: „Kreative Köpfe aus Musik, Literatur und Kleinkunst treffen auf die besten Winzerinnen und Winzern des Landes“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Andrang ist groß, die Themen sind vielfältig: Die zum dritten Mal veranstaltete Eventreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ entwickelt sich zu einer wahren Erfolgsstory. Zu den Protagonisten zählen zwei wesentliche Eckpfeiler in Niederösterreichs Tourismusstrategie: Wein und Kultur. Diese harmonische Symbiose erleben Urlaubs- und Ausflugsgäste noch bis 2. September direkt in Niederösterreichs Weinbaugebieten. Eva Rossmann (20.08. inPoysdorf), Thomas Maurer (25.08. in Jedenspeigen), Otto Lechner (26.08. in Wösendorf) und viele weitere Künstlerinnen und Künstler sorgen im weiten Land für kulturell höchst anspruchsvolle Darbietungen.

In den acht Weinbaugebieten Niederösterreichs schlängeln sich die Trauben auf den Rebstöcken der Sonne entgegen. Der pfeffrige „Grüner Veltliner“ ist mit rund 50 Prozent der Rebfläche die Parade-Sorte im Land. Doch auch der Riesling, Zweigelt, Zierfandler, Rotgipfler & Co. haben im genussvollsten Bundesland Österreichs längst Ruhm erlangt. Die besten Tropfen Niederösterreichs setzen sich aktuell bei der Eventreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ prachtvoll in Szene. „Mehr als die Hälfte der insgesamt 39 Veranstaltungen sind bereits erfolgreich über die Bühne gegangen. Unsere heimischen Künstlerinnen und Künstler sorgen mit Gesang, Wortwitz und kabarettistischen Einlagen noch bis 2. September für strahlende Lichtblicke auf den idyllischen Weingütern, in Heurigen oder Kellergassen. Dabei treffen kreative Köpfe aus Musik, Literatur und Kleinkunst auf die besten Winzerinnen und Winzern des Landes“, schildert Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Das Erfolgsformat „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ bringt Menschen an einzigartigen Orten Niederösterreichs zusammen. Feinste Jazz- und Bluesklänge erfreuen Musikbegeisterte, Lesungen faszinieren Literaturinteressierte und amüsante Kabarettprogramme erwarten Besucherinnen und Besucher an noch 16 Terminen. Immer mit dabei ist der Wein aus der jeweiligen Region: Von Weingartenwanderungen, Kellerführungen bis hin zu Weinverkostungen wird ein breiter (vinophiler) Bogen gespannt: „Unser spartenübergreifendes Kulturformat mit Wein und landestypischer Gastlichkeit steht für Momente besonderer Begegnungen. Es wird wieder musiziert, philosophiert, geplaudert, Wein ausgeschenkt und verköstigt. Wer unseren Wein in vollen Zügen genießen möchte, kann direkt am Winzerhof nächtigen oder in den Weinbaugebieten einen Kurzurlaub einlegen“, betont Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Mehr zum Thema Urlaub am Winzerhof finden Interessierte unter www.niederoesterreich.at/urlaub-winzerhof. Veranstaltet wird die Eventreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ von der Niederösterreich Werbung in Kooperation mit der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich und der Wein Niederösterreich. Das Publikum kann sich in den nächsten Wochen auf viele weitere Highlights freuen. Dabei gilt: Großes Weinangebot trifft auf noch mehr Kultur. Die Tickets sind direkt bei den Weingütern erhältlich.

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Tina Fuchsberger, Telefon 02742/9000-19855, E-Mail tina.fuchsberger @ noe.co.at, bzw. Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, www.niederoesterreich.at.

