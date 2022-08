Nobu Hospitality erweitert seine Präsenz in Asien-Pazifik

New York (ots/PRNewswire) - Nobu mit Hotel, Restaurant und Residenzen in Danang, Vietnam

In Zusammenarbeit mit Viet Capital Real Estate (VCRE) und Phoenix Holdings kündigt Nobu Hospitality, die führende Luxus-Lifestyle-Marke für Hotels und Restaurants, heute das erste Nobu mit Hotel, Restaurant und Residenzen in Vietnam an, während beide Gruppen weitere Entwicklungsmöglichkeiten in Vietnam prüfen.

Das Nobu Danang ist ein luxuriöses urbanes Strandresort, das einen pulsierenden Lebensstil im Herzen und am Strand von Danang bieten wird. Die Gäste werden elegant gestaltete, miteinander verflochtene Räume vorfinden, die das traditionelle Strandhotel mit einem urbanen Resort verbinden, das die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste erfüllt, egal ob sie dort Urlaub machen, sich unterhalten oder geschäftlich unterwegs sind.

Phoenix Holdings ist das Family Investment Office und die Muttergesellschaft, die eine Reihe von florierenden Unternehmen verwaltet, darunter Viet Capital Real Estate, Viet Capital Bank, Viet Capital Asset Management, Viet Capital Securities (börsennotiert HOSE: VCI) und viele andere prominente Investitionsprojekte. Der Vorsitzende von Phoenix Holdings, Henry Nguyen, ist stellvertretender Vorsitzender und Gründungseigentümer des Los Angeles Football Club (LAFC) in der Major League Soccer und der CEO der Timo Digital Bank.

Danang ist eine Strandstadt an der südlichen Zentralküste Vietnams, flankiert von den wunderschönen Gewässern des Pazifiks im Osten und der Annamiten-Bergkette im Westen, bekannt für seine Sandstrände und seine Geschichte als französischer Kolonialhafen. Die Stadt liegt in der Nähe mehrerer UNESCO-Stätten, darunter die Kaiserstadt Hue, die Altstadt von Hoi An und die Ruinen von My Son.

Entlang der legendären My Khe Strandpromenade von Danang an der Vo Nguyen Giap Street gelegen, wird das Nobu mit seinem ikonischen 43-stöckigen Turm, dem höchsten Gebäude der Stadt, die Skyline der Stadt beherrschen und ein erstklassiges Restaurant- und Unterhaltungsangebot mit einer der spektakulärsten Aussichten in der Region bieten. Das Hotel wird außerdem 200 Gästezimmer, darunter 18 luxuriöse Suiten, großzügige Tagungs- und Veranstaltungsräume, die sich ideal für Hochzeiten und wichtige gesellschaftliche Ereignisse eignen, sowie eine hochmoderne Wellness- und Fitnessanlage bieten. Darüber hinaus wird es 271 stilvolle Wohneinheiten mit ein, zwei und drei Schlafzimmern sowie zwei spektakuläre Skyline-Penthouse-Einheiten geben, die das wachsende Portfolio von Nobu Hospitality an Privatresidenzen ergänzen.

Die Nobu-Destination wird auf einzigartige Weise moderne, zukunftsweisende Design-Elemente, Nobus charakteristische Eleganz und Minimalismus sowie die Traditionen des japanischen Designs miteinander verbinden. Unterhalb des Hotels und der Residenzen wird das Danang City Centre hochwertige Einzelhandelsgeschäfte, ein gehobenes chinesisches Restaurant, ein modernes vietnamesisches Feinschmeckerrestaurant und ein amerikanisches Steakhouse bieten. Auf dem Dach des Gebäudes werden eine Cocktailbar und eine Lounge eingerichtet, die eine atemberaubende Aussicht für Drinks bei Sonnenuntergang und Unterhaltung nach Feierabend in Danang bieten.

Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality, sagt: „Wir freuen uns, weiter in den asiatisch-pazifischen Raum zu expandieren und Nobu auf den vietnamesischen Markt zu bringen, ein schnell wachsendes Reiseziel mit einem der schönsten und begehrtesten Orte in Danang. Unsere Partner bei VCRE sind leidenschaftliche Befürworter der Marke Nobu und teilen unser Engagement für den Ausbau der Nobu-Gastronomie in anderen Destinationen in Vietnam. Wir sind zuversichtlich, dass die Marke Nobu Besucher aus der Region und aus der ganzen Welt anziehen wird, um im Nobu Danang, das als dynamisches urbanes Resort gestaltet wird, zu wohnen und zu leben."

Vo Thanh Lam, Chief Executive Officer von Viet Capital Real Estate, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Partner von Nobu Hospitality in Vietnam zu sein. Mit dem ersten Nobu-Projekt in Danang sind wir stolz darauf, dem vietnamesischen Markt ein völlig neues Niveau an weltbekannten Gourmet- und Luxus-Lifestyle-Erlebnissen zu bieten. Danang ist eines der attraktivsten Reiseziele für den Tourismus sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt. Als touristisches und wirtschaftliches Zentrum Zentralvietnams wird diese Stadt ihren rasanten Aufstieg und ihr Wachstum fortsetzen, und Nobu wird ein weiteres wichtiges Ziel sein, das mehr Interesse und Besucher nach Danang bringen wird.Der einzigartige Ansatz und Lebensstil von Nobu Hospitality wird auch in Zukunft den Service und die Erfahrung verbessern, die die anspruchsvollsten Reisenden heute verlangen. Das Nobu-Projekt in Danang wird eines der einzigartigsten und luxuriösesten Reiseziele in Vietnam sein."

