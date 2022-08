FPÖ – Nepp zu Ludkliscko: Ludwigs Vorgänger war als Fahnenschwinger entschieden glaubwürdiger

Wien (OTS) - „Heben und Fahne waren zwei mit Ludwigs weniger anglophilem Vorgänger in seinem Amt untrennbar verbundene Ausdrücke, sind im Zusammenhang mit anderen Staaten aber gefühlt seltener in Verwendung gewesen“, meint sich der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp entsinnen zu können und glaubt, dass angesichts des angeregten Gesprächs des Wiener Bürgermeisters mit einem quadratgesichtigen Avatar noch viel Luft nach unten in den internationalen Auftritten des Floridsdorfer Kosmopoliten ist.

„Big hausis, big kas oder not big nambas“, kein brennendes Thema über ukrainische Millionäre in Wien sonder Zahl blieb unangesprochen. Die Forderung, die Hände zu heben und weltmännisch „Slawa ukraine“ in die Kamera zu apostrophieren, scheiterte nach Angaben seines oberprofessionellen Umfeldes an den unterdurchschnittlichen Stretchqualitäten seines Sakkos. Für Michael Ludwig kann es daher - frei nach nach Andy Möller - nur heißen: „Kiew oder Krasnojarks, Hauptsache Ukraine“, so Nepp.

