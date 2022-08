Materom entscheidet sich für Syncron Retail Inventory, um den Service zu verbessern und das Ersatzteilgeschäft zu rationalisieren

Stockholm (ots/PRNewswire) - Erfolgreicher Autoteilehändler hebelt Syncron Retail Inventory ™ aus, um Effizienz und Kundenzufriedenheit im Servicegeschäft zu steigern

Syncron gab heute bekannt, dass sich der führende Autoteilehändler Materom Group für Syncron Retail Inventory™ entschieden hat, um das Kundenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken, indem Prozesse und Vorgänge effizienter gestaltet werden.

In den fast 25 Jahren seines Bestehens hat Materom einen treuen Kundenstamm aufgebaut, der sich auf seinen Ruf als zuverlässiger und pünktlicher Dienstleister stützt. Mit einem Netzwerk von zwanzig regionalen Lagern in Rumänien und als Teil der Nexus Automotive International Trading Group verteilt Materom Teile an Autowerkstätten auf dem lokalen Markt und auch im Ausland.

„Als wir uns auf die Suche nach einer Bestandsverwaltungslösung machten, suchten wir nach einer flexiblen Anwendung, mit der wir in Echtzeit auf Daten zugreifen und fundierte Entscheidungen treffen können", sagt Claudiu Boanta, Einkaufsleiter bei Materom. „Nachdem wir mehrere Anbieter verglichen hatten, war klar, dass Syncron über eine agile Lösung hinausgeht und uns einen tieferen Einblick ermöglicht, so dass wir in Echtzeit auf Daten zugreifen und diese analysieren können, um zu reagieren, bevor es zu spät ist. Wir sind auch in der Lage, ein optimales Gleichgewicht zwischen Lagerrotation und Teileverfügbarkeit herzustellen, so dass der einzelne Einkäufer seine tägliche Arbeit effizienter erledigen kann."

Bevor Syncron Retail Inventory zum Einsatz kam, verwendete Materom eine Inventarlösung, die den Zugriff auf und die Analyse von Berichten zu schwierig gestaltete und über keine robusten Prognosefunktionen verfügte. Um sicherzustellen, dass die richtigen Teile zur Verfügung stehen, wann und wo die Kunden sie brauchen, hat Materom mit Partnern wie Syncron auf Innovation gesetzt, um die Art und Weise, wie seine Kunden bedient werden, neu zu definieren.

In einem Jahr, in dem die Lieferzeiten und Kosten der Lieferanten sowohl unvorhersehbar als auch volatil waren, benötigt Materom auch ein intelligentes Prognosetool, das automatisch Hunderte von Variablen berücksichtigt, um die kurz- und langfristigen Auswirkungen einer Kaufentscheidung auf den Lagerbestand und den Servicegrad aufzuzeigen. Syncron bot die fortschrittlichsten Lösungsmöglichkeiten mit nachgewiesener Expertise, die die Geschäftsergebnisse von Unternehmen des Automobil-Ersatzteilmarktes vorantreibt.

„Mit mehr Produkten und Unterbrechungen in der Lieferkette sowie höheren Kundenerwartungen als je zuvor sehen sich die Automobilhändler heute mit einer besonders komplexen und wettbewerbsintensiven Landschaft konfrontiert", sagt Anneliese Schulz, Vertriebsleiterin bei Syncron. „Die Lösungen von Syncron wurden entwickelt, um diese komplexen Herausforderungen in wettbewerbsfähige Unterscheidungsmerkmale umzuwandeln und es angesehenen Unternehmen wie Materom zu ermöglichen, das größtmögliche Potenzial ihres Aftermarket-Geschäfts auszuschöpfen. Wir freuen uns, mit Materom zusammenzuarbeiten, um die Effizienz, die Rentabilität und die Kundenzufriedenheit in den kommenden Jahren zu steigern."

Informationen zu Materom

MATEROM ist ein dynamisches Familienunternehmen mit fast 25 Jahren Erfahrung. Es gehört zu den Top 3 unter den Autoteilehändlern mit 100 % rumänischem Kapital. Voller Leidenschaft handeln wir mit Professionalität und Exzellenz im Bereich des Im- und Exports von Autoteilen. Die MATEROM Group umfasst neben dem Ersatzteilvertrieb auch die Händler von Mercedes-Benz, Opel, Skoda, Dacia, Renault, Nissan und Volkswagen. Materom ist seit 2015 Teil der Nexus Automotive International Allianz und repräsentiert das NexusAuto Servicekonzept in Rumänien. Unsere Aufgabe ist es, zur Entwicklung Rumäniens beizutragen - wirtschaftlich, spirituell und sozial. Unser Ziel ist es, durch Ethik, Professionalität und Ergebnisse einen aktiven Beitrag zur Entwicklung eines gesunden Geschäftsumfelds in unserem Land zu leisten.

Informationen zu Syncron

Syncron versetzt führende Hersteller und Händler in die Lage, aus der neuen Dienstleistungswirtschaft der Welt Kapital zu schlagen. Wir verbessern die Rentabilität des Aftermarket-Geschäfts, optimieren das Betriebskapital, erhöhen die Kundentreue und ermöglichen unseren Kunden den erfolgreichen Übergang zu serviceorientierten Geschäftsmodellen. Mit branchenführenden Investitionen in KI und ML bietet Syncron das erste innovative, von Kunden unterstützte, durchgängig intelligente Service Lifecycle Management Lösungsportfolio. Unsere Lösungen, die auf unserer Plattform Connected Service Experience (CSX) bereitgestellt werden, umfassen die Verwaltung des Ersatzteilbestands, der Preise, der Garantie, des Kontrakts und des Außendienstes. Es ist kein Geheimnis, dass die Top-Marken der Welt Syncron vertrauen, dem größten privaten Weltmarktführer für intelligente SLM SaaS-Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter: syncron.de.

