Mode- und Beauty-Expertin wird neue Partnerin von Heidrick & Struggles in London

London (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender weltweiter Anbieter von Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im Juli 2022 eine neue Partnerin für den Geschäftszweig Global Consumer Markets Practice in Europa gewonnen.

Caroline Pill wird im Büro von Heidrick & Struggles in London tätig sein. Pill wird mit ihren tief gehenden globalen Einsichten in die Branche den Ruf und das Ansehen der Consumer Markets Practice stärken, wobei sie sich ganz auf den Zuständigkeitsbereich Mode, Luxus und Beauty konzentriert. Sie bringt eine kritische Perspektive als strategische Partnerin für Start-up- und multinationale Kunden mit, mit der sie talentierten Führungskräften dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen. Zuvor war sie bei einer anderen Personalberatungsfirma für Führungskräfte in leitender Rolle tätig.

„Es war noch nie so wichtig für Unternehmen im Mode- und Beauty-Sektor, visionäre Führungskräfte mit nachgewiesener Erfolgsbilanz zu finden, um im heutigen Umfeld wirtschaftlich erfolgreich zu sein", meinte Luis Urbano, regionaler Managing Partner, Consumer Markets Practice, Europa und Afrika. „Unsere Kunden werden von Carolines umfassendem Verständnis ihrer Geschäftskultur bei der Suche nach den richtigen Führungskräften enorm profitieren, damit sie ihre strategischen Geschäftsziele erreichen."

Informationen zu Heidrick & Struggles: Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Personalberatung, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsorientierte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time®. www.heidrick.com

