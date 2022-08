FPÖ – Kaniak/Brückl: Regierung legt bei Corona einen Bauchfleck nach dem anderen hin!

Die Minister Polaschek und Rauch führen zwei Jahre Corona-Terror nun ad absurdum

Wien (OTS) - „Die jüngsten Aussagen des ÖVP-Bildungsministers Polaschek, dass nun auch Covid-19-infizierte Lehrer weiterhin unterrichten werden können, belegt eindeutig, dass alle Maßnahmen davor reine Schikanen an Schülern und Lehrer waren. Lockdowns, Schulschließungen, Fernunterricht – alles verbunden mit psychosozialen Problemen bei unseren Kindern – hat sich schlussendlich als wertlos und entpuppt und zwei Jahre Corona-Terror ad absurdum geführt“, zeigten sich der freiheitliche Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak und der FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl erstaunt.

Laut Kaniak sei das Absondern und „Wegsperren“ von infizierten aber gesunden Menschen von Anbeginn an völlig unnötig und überschießend gewesen und habe in den Betrieben und der Wirtschaft großen Schaden angerichtet. Das gelte aber auch für unsere Kinder so Brückl: „Man muss sich die Angst unserer Jüngsten vorstellen, möglicherweise ‚positiv‘ zu sein und dann von der Schule verbannt und von den Freunden getrennt zu werden.“

Diese Regierung lege im Krisenmanagement einen Bauchfleck nach dem anderen hin – egal ob Corona, Sicherheit oder Teuerungsbekämpfung. „ÖVP und Grüne hatten nun genug Zeit zu beweisen, dass sie es nicht können und nun ist es an der Zeit, sich das auch einzugestehen. Neuwahlen sind längst an der Zeit, um aus diesem Schlamassel herauszukommen“, so Kaniak und Brückl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at