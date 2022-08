Startschuss des globalen Kurzfilmwettbewerbs „Malerisches und dynamisches Zhejiang"

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Möchten Sie das malerische und dynamische Zhejiang entdecken? Hier hast du die Chance, dein Talent zu zeigen! Der globale Kurzfilmwettbewerb „Malerisches und dynamisches Zhejiang" lädt Internetnutzer weltweit dazu ein, kurze Videos über Zhejiang zu erstellen und mit anderen zu teilen.

I. Zugangsvoraussetzungen

Jeder, der über einen Internetanschluss verfügt, kann weltweit teilnehmen.

1. Einreichung

Von nun an bis zum 20. September

2. Möglichkeiten der Teilnahme

„Auf TikTok hochladen und den Hashtag #PicturesqueandDynamicZhejiang hinzufügen."

In China ansässige ausländische Kreative können sich über die oben genannten Plattformen bewerben. Nachdem Sie das Anmeldeformular ausgefüllt haben, können Sie Ihre Original-Videoclips hochladen.

Die Beiträge können auch als Anhang oder als Link zu einem Web-Laufwerk (Baidu oder Google Drive) mit einem Passwort an folgende Adresse geschickt werden meilizhejiang @ qq.com (bitte geben Sie „Autor - Titel des Kunstwerks - Ihre Kontaktnummer" in der Betreffzeile der E-Mail an und beschreiben Sie das Kunstwerk im Text der E-Mail).

3. Anforderungen für Einträge

Die Beiträge können im Namen einer Organisation, eines professionellen Studios oder einer Einzelperson eingereicht werden.

Es gibt keine Beschränkungen für die Form oder das Format der eingereichten Arbeit. Kreativität ist erwünscht, und die Bewerber können entweder eine professionelle Filmausrüstung oder ein mobiles Gerät verwenden.

Für die Sprache der eingereichten Arbeiten gibt es keine Einschränkungen. Die Filme in anderen Sprachen als Chinesisch oder Englisch müssen synchronisiert oder untertitelt sein.

Die eingereichten Arbeiten sollten aus dem wirklichen Leben stammen und einen Bezug zu Zhejiang haben. Der Beitrag darf keine Pornografie, Gewaltdarstellungen oder -szenen, Inhalte, die als rassendiskriminierend angesehen werden könnten, oder eingebettete Werbung enthalten.

Mit der Einreichung des Werkes wird das Organisationskomitee ausdrücklich ermächtigt, das Werk für die Werbung für die Veranstaltung oder Ausstellung zu verwenden. Der Veranstalter hat die Urheber- und Verbreitungsrechte an den Werken, die mit dem Sonderpreis des Organisationskomitees, dem Preis für die beste Kommunikation und dem ersten Preis ausgezeichnet werden; er hat auch die Verbreitungs- und Bearbeitungsrechte an den anderen ausgezeichneten Werken. Beide Parteien (der Autor und der Gastgeber) unterzeichnen entsprechende Genehmigungsvereinbarungen.

Beiträge von Bewerbern, die sich für die Auszeichnungen in der Kategorie „Professionell" bewerben, müssen eine Auflösung von 1280*720 oder höher haben. Die Formate MPG, MPEG, AVI, MOV, WMV und MP4 werden akzeptiert.

II. Auszeichnungen

Um Fachleute anzuziehen und die Teilnahme zu maximieren, wird der Wettbewerb in zwei Kategorien unterteilt: Beruflich und allgemein. Der Sonderpreis soll die globale Kommunikation des Wettbewerbs verbessern.

1. Sonderpreis des Veranstaltungskomitees (1)

Ein Preis in Höhe von 1 Million Yuan (vor Steuern - alle Preise unterliegen denselben steuerlichen Bestimmungen) wird für ein eingereichtes Werk (oder eine Reihe von Werken) vergeben, das innovativ ist, gut produziert wurde und eine herausragende Kommunikationswirkung erzielt.

2. Auszeichnungen in der Kategorie Beruf (14)

Die Videos dürfen höchstens 7 Minuten lang sein. Die Auswahlkriterien beruhen hauptsächlich auf der Kreativität und der Professionalität der Arbeit, wobei die Verbreitungsdaten während des Wettbewerbszeitraums kombiniert werden.

Es werden ein erster Preis (300.000 Yuan/jeweils), drei zweite Preise (80.000 Yuan/jeder) und zehn dritte Preise (20.000 Yuan/jeweils) vergeben. Bei dem prämierten Werk kann es sich um ein einzelnes Werk oder um eine Reihe von Werken handeln, wobei alle als Reihe von Werken eingereichten Beiträge bei der Auswahl als ein Beitrag gezählt werden. (dasselbe unten)

3. Auszeichnungen in der allgemeinen Kategorie (15)

Die Videos dürfen höchstens 2 Minuten lang sein. Die Auswahlkriterien beruhen hauptsächlich auf der Kommunikationswirkung und der Kreativität der Arbeiten. Die vom Bewertungsausschuss ermittelten Punktzahlen werden von der Jury berücksichtigt.

Es werden ein erster Preis (150.000 Yuan/jeweils), vier zweite Preise (50.000 Yuan/jeder) und zehn dritte Preise (10.000 Yuan/jeweils) vergeben.

4. Preis für die beste Kommunikation (2)

Unter allen Einsendungen, die die Anforderungen erfüllen, wird diejenige mit dem besten Online-Kommunikations-Effekt und diejenige mit dem besten Übersee-Kommunikations-Effekt mit dem Preis für die beste Online-Kommunikation und dem Preis für die beste Übersee-Kommunikation ausgezeichnet, die jeweils mit 200.000 Yuan dotiert sind. Die beiden Preise werden nicht an denselben Beitrag vergeben.

5. Die teilnehmenden Organisationen und Einzelpersonen haben die Möglichkeit, Preise und Urkunden zu erhalten. Die preisgekrönten Werke werden auf chinesischen Medienplattformen ausgestellt, und die Schöpfer können ihre kreativen Ideen weitergeben und so zum kulturellen Austausch zwischen China und anderen Ländern beitragen.

Die Schönheit Zhejiangs wartet darauf, von Kreativen auf der ganzen Welt entdeckt zu werden, während die dynamische Entwicklung Zhejiangs weltweit bekannt gemacht werden soll.

Video https://mma.prnewswire.com/media/1873812/video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1873260/image.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Li Meiwei,

86-057188901111,

meilizhejiang @ qq.com