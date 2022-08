Zarits: Zank und Hader bei den roten Genossen über ÖGK führt zu Verunsicherung

ÖVP-Abgeordneter ortet Uneinigkeit und Chaos in der SPÖ und stellt klar: „ÖGK ist eine funktionierende Institution zum Wohle der Patient/innen“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „In der SPÖ herrscht offensichtlich Uneinigkeit und Chaos“, sagt ÖVP-Abg. Christoph Zarits zum öffentlich ausgetragenen Zwist zwischen dem burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und SPÖ-Gewerkschafter Rainer Wimmer zur krausen Idee einer Abschaffung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). „Dass Rainer Wimmer und auch ÖGK-Obmann Andreas Huss, ebenfalls ein Parteikollege Doskozils, nun ihren Parteifreund so deutlich in die Schranken weisen, offenbart einen schweren Konflikt in den Reihen der SPÖ auf dem Rücken der Patient/innen und Versicherten. So darf nicht mit der Gesundheit der Menschen in unserem Land gespielt werden“, so Zarits heute, Dienstag.

„Die ÖGK ist eine gut funktionierende Institution und bleibt Garant für die hohe Leistungsqualität und hervorragende Versorgung der Menschen durch unser Gesundheitssystem“, betont Zarits weiter. „Die Selberverwaltung ist dafür das richtige Instrument. So kann auch weiterhin die hochqualitative Versorgung der Patientinnen und Patienten garantiert werden. Eine Verunsicherung, wie sie Landeshauptmann Doskozil mit seiner unverständlichen Forderung nach Abschaffung der ÖGK bewirkt, aber auch die Uneinigkeit, die die prominenten SPÖ-Funktionäre derzeit an den Tag legen, dienen niemandem, sondern rütteln nur an den Grundfesten von Vertrauen und Verlässlichkeit“, bedauert Zarits abschließend.

