Zum 45. Todestag von Elvis Presley: „dokFilm“-Dacapo „Elvis und das Mädchen aus Wien“, „Acapulco“ & „Day of Rock“

Am 14. und 15. August in ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Er wirkte in mehr als 30 Spielfilmen mit, seine Lebensgeschichte war und ist Stoff für Tausende Bücher, Filme und Dokumentationen – und er gilt nach wie vor als der „King“ des Rock’n’Roll: Am 16. August 1977 wurde Elvis Presley im Badezimmer seines Anwesens Graceland tot aufgefunden. Zu seinem 45. Todestag bringt ORF 2 am Sonntag, dem 14. August 2022, im Rahmen von „dokFilm“ um 21.55 Uhr ein Dacapo von „Elvis und das Mädchen aus Wien“. Danach stehen mit „Blaues Hawaii“ (23.00 Uhr) und „Acapulco“ (0.35 Uhr; auch am 13. August um 11.20 Uhr in ORF 2) zwei Unterhaltungsfilme mit Presley auf dem Programm. ORF III widmet der Musiklegende seinen jährlich am 15. August stattfindenden „Day of Rock“ – mit Dokumentationen und Konzerten über das Leben und Schaffen des Ausnahmekünstlers.

„dokFilm: Elvis und das Mädchen aus Wien“ (Sonntag, 14. August, 21.55 Uhr, ORF 2)

Der österreichische Dokumentarfilm von Kurt Langbein stellt eine besondere Frau im Leben des King of Rock’n’Roll ins Rampenlicht: Die Jüdin Trude Forsher war eine gebürtige Wienerin, die dem Nationalsozialismus entfloh und in den 1950er Jahren Elvis Presleys Sekretärin wurde – ein Job, von dem Millionen junger Mädchen und Frauen damals träumten. Erzählt von Trude Forshers Sohn, Filmproduzent, Regisseur und Filmwissenschafter James Forsher, zeigt der vom ORF koproduzierte Film eine Frau, die trotz aller Wirrnisse der Geschichte einen unglaublich mutigen Weg in der Welt des Showbusiness gegangen ist.

„Day of Rock“ (Montag, 15. August, ab 12.50 Uhr, ORF III)

ORF III widmet Elvis Presley seinen jährlich am 15. August stattfindenden „Day of Rock“. Den Anfang machen die Produktionen „Elvis 56“ (12.50 Uhr) über das Jahr, in dem der spätere Weltstar berühmt wurde, und „Elvis-O-Rama“ (13.30 Uhr) – eine kontrastreiche, unterhaltsame Hommage an die Pop-Ikone. Nach den weiteren Dokumentationen „Elvis und Priscilla – Das dunkle Geheimnis“ (15.00 Uhr) und „Elvis in Las Vegas“ (15.50 Uhr) folgt am Nachmittag das legendäre Konzert „Elvis: Aloha From Hawaii“ (17.25 Uhr) aus dem Jahr 1973. Fortgesetzt wird der „Day of Rock“ zu Ehren des Ausnahmekünstlers mit dem Musikfilm „König der heißen Rhythmen“ (18.35 Uhr) aus dem Jahr 1964. Im Hauptabend zeichnet die Doku „Die sieben Leben des Elvis Presley“ (20.15 Uhr) mittels umfangreichem Archivmaterial ein hautnahes Porträt des „Kings“ aus der Sicht seiner künstlerischen und persönlichen Wegbegleiter. Nachdem Elvis Presley in den 1960er Jahren überwiegend harmlose Unterhaltungsfilme gedreht hatte, läutete er mit dem „Elvis 68 – Comeback Special“ (21.45 Uhr) seine Rückkehr auf die Bühne ein. In dieser legendär gewordenen NBC-Sendung singt er seine größten Hits und zeigt sich auf der Höhe seines Erfolgs.

