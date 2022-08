FPÖ – Belakowitsch: Wien zeigt bei Energiekosten das wahre Gesicht der Sozialdemokraten

Wien (OTS) - Den Part „Sozial“ könne sich die SPÖ wohl aus dem Namen streichen. Denn wie gestern bekannt wurde, hat das Land Wien dem Preisbescheid durch die Wien Energie stattgegeben. „Damit ist eine Anhebung der Fernwärme um 92 Prozent fix – und das für etwa 260.000 Wiener Haushalte, dazu stehen noch Gebührenerhöhungen für Wasser, Kanal und Müll ins Haus“, reagierte die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

Wien sei das beste Beispiel dafür, wie diese SPÖ wirklich ticke. Anscheinend sei die rote Parteichefin Rendi-Wagner auch nicht im Stande, ihren Wiener Bürgermeister Ludwig in die Schranken zu weisen. „Hier wird trotz erzielter Gewinne in dreistelliger Millionenhöhe auf niederträchtige Art und Weise zu Lasten der Menschen weiter Geld gescheffelt. Unter dem Motto ‚Wien ist anders’, werden Bürger nicht nur mit unsinnigen Corona-Maßnahmen sekkiert, sondern auch deren Geldbörsen ausgeräumt. Das in der öffentlichen Hand befindliche Unternehmen hat bereits zu Beginn des Jahres 2022 die Endkundenpreise für Strom und Gas angehoben, jetzt erfolgt der finanzielle Todesstoß für viele Haushalte – das alles unter der Aufsicht der ‚A-Sozialdemokraten‘. Zudem verpflichtet die Stadt Wien jeden Anwärter auf eine Gemeindewohnung, einen Abnahmevertrag mit der Fernwärme abzuschließen. So werden sozial Schwache bereits von Anfang an in Geiselhaft genommen, denn ein Entrinnen gibt es nicht“, betonte Belakowitsch.

„Die SPÖ hat sich damit ihre Glaubwürdigkeit komplett verspielt. Auch der selbsternannte Kanzleranspruch von Rendi-Wagner, kann nun mehr auf ‚ich tät gern‘ reduziert werden – der Klub der ‚roten Dichter‘ hat endgültig ausgedient.“

