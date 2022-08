WB-Egger: „Selbstverwaltung abschaffen ist ein absolutes No-Go“

Wien (OTS) - „Die soziale Sicherheit ist eine der wichtigsten Säulen für den Zusammenhalt einer Gesellschaft und genau dafür steht die Sozialversicherung. Umso irritierender sind daher die populistischen Zwischenrufe von SPÖ Landeshauptmann Doskozil zur Auflösung der ÖGK und der damit verbundenen Abschaffung der Selbstverwaltung. Sogar in den Reihen der Arbeitnehmervertretung sorgt das zurecht für Kopfschütteln“ so WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger. „Die Selbstverwaltung ist ein Garant für die Vertretung der Versicherteninteressen. Nur damit ist garantiert, dass die bezahlten Beiträge für die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher und nicht zum Beispiel für das Stopfen von Budgetlöchern im Burgenland genützt werden."



Das wissen im Übrigen auch die SPÖ-Vertreter in den Versicherungen: Schon vor Jahren warnte die langjährige Obfrau der damaligen WGKK und aktuelle Vorsitzende des Dachverbandes, Ingrid Reischl vor einer ‚Verstaatlichung‘ des Sozialversicherungssystems. Und auch der aktuelle ÖGK-Obmann Andreas Huss (SPÖ) hat die Aussagen Doskozils zurecht als planlos und „grotesk“ zurecht gewiesen – insbesondere da das Burgenland von der Zusammenlegung der ÖGK am meisten profitiert hat. "Doskozils Verstaatlichungsfantasien kommen zur Unzeit und dürfen unter keinen Umständen auf Kosten der Versicherten ausgetragen werden. Gerade die COVID-Krise hat gezeigt, dass es eine starke und gut aufgestellte ÖGK braucht - für alle Versicherten in allen Bundesländern gleichermaßen.“ so Egger.



„Solange jedoch nur Doskozil diese Idee vertritt, erscheint mir der Bestand der ÖGK gesichert. Man muss nur auf seine eigene Partei schauen - da sitzt SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner trotz seiner ständigen Querschüsse fest im Sattel“ meint Egger abschließend.

