EU ermöglicht bezahlte Praktika in ganz Europa für Frühjahr 2023

LR Eichtinger: Bewerbungsfrist für fünfmonatiges Praktikum in EU-Institutionen läuft noch bis 31. August 2022

St. Pölten (OTS/NLK) - Zweimal im Jahr bietet die EU Kommission das bezahlte Praktikantenprogramm „Blue-Book“ für alle EU-Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrem Alter, an. Bis 31. August 2022, 12:00 Uhr Mittag, ist der aktuelle Bewerbungscall offen.

„Die EU-Kommission bietet hier eine einzigartige Chance, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Es ermöglicht Menschen, Erfahrungen auf europäischer Ebene zu sammeln. Alle, die direkt an einem gemeinsamen Europa arbeiten möchten, können jetzt die Chance ergreifen“, so EU-Landesrat Martin Eichtinger und ergänzt: „Ziel dieses Praktikums ist es, Auslandserfahrung zu sammeln und sich Wissen in Arbeitsbereichen wie beispielsweise Wettbewerbsrecht, Personal- oder Umweltpolitik anzueignen und diese später in Niederösterreich zu nutzen oder eine internationale Karriere zu starten.“

Praktika werden in allen Dienststellen und Agenturen der EU Kommission angeboten, vor allem in Brüssel, aber auch in Luxemburg und in anderen EU Staaten. Die Praktikumszeit läuft von 1. März 2023 bis Ende Juli 2023.

Interessierte müssen neben sehr guten Sprachkenntnissen, einen Abschluss eines mindestens dreijährigen Hochschulstudiums vorweisen und dürfen bisher keine über sechs Wochen dauernde Arbeitserfahrung in einem Organ, einer EU Organisation, bei Mitgliedern des Europäischen Parlaments oder Generalanwälten des Gerichtshofs der Europäischen Union gemacht haben.

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren stehen auf der Website der NÖ.Regional zur Verfügung:

https://www.noeregional.at/aktuelles/eu-foerdercalls/blue-book-prakti

kumsprogramm/

