Österreichische Kinderwelt sieht Fortschritte bei ihrer langjährigen Forderung für gesunde Ernährung

Wien (OTS) - „Die Österreichische Kinderwelt freut sich, dass der zuständige Bundesminister unsere langjährige Forderung unterstützt und Qualitätsstandards für die Verpflegung im Kindergarten präsentiert hat“, ist Julia Wagentristl, Bundesobfrau der Kinderwelt, begeistert.

„Dass Ernährung im Kindesalter einen enormen Einfluss auf die Entwicklung und das spätere Essverhalten hat, ist uns schon lange bewusst. Deshalb dreht sich auch bei unserer diesjährigen Spieletour alles ums Thema Ernährung“, so Matthias Pfeiler, Bundesgeschäftsführer.

Die Spieletour ist das Unterhaltungsangebot der Österreichischen Kinderwelt, das vor allem bei Veranstaltungen, Straßen- und Gemeindefesten großen Anklang findet. Mit Hüpfburg, Schminkkoffer, Bastel-, Mal- und Spielmaterial touren die Betreuerinnen und Betreuer durch die Bundesländer und sorgen für jede Menge Spaß und Action. Um auch dem Bildungsauftrag nachzukommen, gibt es hierbei jährlich ein wechselndes Motto, das spielerisch Werte und Grundsätze vermittelt.

Dieses Jahr wird das Thema Ernährung in den Mittelpunkt gestellt und unter anderem eine Ernährungspyramide aus XXL-Bausteinen gebaut, Kräuter- und Gemüsesamen in kleinen Blumentöpfen gepflanzt, Kochkurse angeboten und Kräuterwanderungen in Wiesen und Wäldern unternommen.

Das persönliche Lieblingsessen kann beim Malwettbewerb gezeichnet werden, der mit Gewinnen wie Erlebnisausflügen, Lebensmittel-Kisterln und kleinen Give-Aways für alle Einreichungen ein jährliches Highlight darstellt.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, Kinder bei diesem allgegenwärtigen Thema der Ernährung zu unterstützen. Regionalität und Ausgewogenheit spielen dabei eine wichtige Rolle. Es freut mich dann immer umso mehr, wenn ich sehe, wie begeistert unsere jungen Besucherinnen und Besucher bei uns spielen, basteln und etwas lernen“, so Wagentristl abschließend.

