Starlizard Integrity Services identifiziert 84 verdächtige Fußballspiele, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 weltweit ausgetragen wurden

London (ots/PRNewswire) - 31 % der verdächtigen Spiele fanden in nationalen Wettbewerben auf höchster Ebene statt

Neue Daten von Starlizard Integrity Services (SIS) haben ergeben, dass 84 Fußballspiele, die zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2022 weltweit ausgetragen wurden, als „verdächtig" eingestuft wurden. Davon fanden 26 (31%) in den höchsten nationalen Wettbewerben verschiedener Länder statt.

Die vom SIS analysierten Spiele werden als "verdächtig" eingestuft, wenn sie verdächtige Wettmuster aufweisen, die auf Spielmanipulationen hindeuten könnten. Auch wenn der Grad des Verdachts je nach Art und Umfang der entdeckten Beweise variiert, ist das SIS der Ansicht, dass alle auf diese Weise ermittelten Übereinstimmungen eine weitere Untersuchung rechtfertigen würden.

Die 84 Spiele, die im ersten Halbjahr 2022 als „verdächtig" eingestuft wurden, entsprechen 0,45 % der insgesamt 18 845 Fußballspiele, die das SIS in diesem Zeitraum analysiert hat.

Die SIS-Daten zeigen auch, dass:

Die 84 verdächtigen Spiele wurden in 30 verschiedenen Ländern ausgetragen.

41 der verdächtigen Spiele (49%) wurden in der europäischen Konföderationsregion ausgetragen, weitere 21 Spiele (25%) fanden in der asiatischen Konföderationsregion statt.

12 der Spiele (14%) waren internationale Spiele, d. h. Spiele, die nicht in ein bestimmtes Land einer der vorgeschriebenen Konföderationsregionen fallen, wie internationale Spiele, grenzüberschreitende Vereinswettbewerbe und alle Freundschaftsspiele von Vereinsmannschaften.

5 der Spiele (6%) waren Freundschaftsspiele ohne Wettbewerbscharakter.

Affy Sheikh, Leiter von Starlizard Integrity Services, kommentierte: „Diese Statistiken geben einen Einblick in das Ausmaß mutmaßlicher Spielmanipulationen im Fußball - und unterstreichen die Notwendigkeit, die allgegenwärtige Gefahr von Spielmanipulationen in diesem Sport mit größerer Sorgfalt zu bekämpfen. Die Zahl der mutmaßlichen Spielmanipulationen im Fußball in der ersten Hälfte dieses Jahres entspricht derjenigen der beiden Vorjahre.

Es ist auch sehr besorgniserregend, dass sich unter den verdächtigen Spielen so viele nationale Spitzenwettbewerbe befinden, was vielleicht den weit verbreiteten Irrglauben widerlegt, dass Spielmanipulationen nur in den unteren Ligen vorkommen. Diese jüngsten Daten erinnern uns daran, dass wir engagierte und konzertierte Anstrengungen unternehmen müssen, wenn wir das Problem der Spielmanipulationen wirklich in den Griff bekommen wollen

Informationen zu Starlizard Integrity Services

Starlizard Integrity Services (SIS) ist die spezialisierte Integritätsabteilung von Starlizard, einer in London ansässigen Sportwetten-Beratung. Das detaillierte Verständnis von Sport und sportlicher Leistung von Starlizard sowie seine aktive Beteiligung an Wettmärkten bieten eine einzigartige Perspektive, die es dem Unternehmen ermöglicht, Wettmärkte und Sportwettbewerbe besser als jeder andere richtig einzuschätzen. Starlizard produziert seit 2010 unabhängige Integritätsdienste für Sportverbände und -gremien. Die 2017 eigens eingerichtete Ressource SIS konzentriert sich spezifisch auf diese Arbeit. SIS kombiniert seine tiefen Einblicke in das Verhalten von Wettmärkten mit einer detaillierten Analyse und Recherche der Leistungsdaten auf dem Spielfeld und ist daher ideal dafür positioniert, verdächtige Spiele und Wettmuster zu erkennen. Weitere Informationen finden Sie unter www.starlizardintegrity.com

