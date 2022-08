13. Bezirk: Instandsetzungsarbeiten am Kreuzungsplateau Stranzenberggasse/Fasangartengasse

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 10. August 2022, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit der halbseitigen Instandsetzung nach Aufgrabungsarbeiten von Einbautendienststellen am Kreuzungsplateau Stranzenberggasse/Fasangartengasse im 13. Bezirk. Die Bauarbeiten finden in zwei Nächten jeweils von 19:00 bis 05:00 Uhr statt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Fasangartengasse in Fahrtrichtung Lainzer Straße (stadtauswärts) ist für den Fahrzeugverkehr ab der Klimtgasse gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Klimtgasse, Elisabethallee und Stranzenberggasse. Alle anderen Fahrrelationen bleiben aufrecht. Die Verkehrssicherung erfolgt mittels Schutzwachebeamt*innen.

Örtlichkeit der Baustelle: 13., Kreuzungsplateau Stranzenberggasse/Fasangartengasse

Baubeginn: 10. August 2022

Geplantes Bauende: 12. August 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

