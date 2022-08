21. Bezirk: Belagsinstandsetzungsarbeiten auf der Floridsdorfer Brücke

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 11.08.2022 beginnt die Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau mit Belagsinstandsetzungsarbeiten auf der Floridsdorfer Brücke Fahrbahn Fahrtrichtung stadteinwärts.

Verkehrsmaßnahmen:

Am 11.8.2022 um 9.00 Uhr wird wechselweise ein Fahrstreifen der Floridsdorfer Brücke über die Neue Donau in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Ein Fahrstreifen bleibt aufrecht. Im Bereich der Floridsdorfer Hauptstraße, sowie den beiden Autobahnauffahrten der A22 auf die Brücke in Fahrtrichtung 20. Bezirk erfolgt eine Fahrstreifenreduktion auf eine Fahrspur.

Am 11.8.2022 ab 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr wird die Floridsdorfer Brücke ab der Kreuzung A 22 bis zum Parkplatz Floridsdorfer Brücke (Schulschiff) stadteinwärts komplett gesperrt. Um den Verkehr stadteinwärts während der Totalsperre zu erhalten, wird ein Fahrstreifen in den Gegenverkehr der Fahrbahn Floridsdorfer Brücke stadtauswärts umgeleitet.

Die beiden Autobahnauffahrten der A 22 zur Floridsdorfer Brücke Richtung 20. Bezirk bleiben für die Dauer der Totalsperre ebenfalls gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Nordbergbrücke bzw. die Brigittenauer Brücke.

Am 12.08.2022 ab 05:00 Uhr werden wieder alle Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben.

Örtlichkeit der Baustelle : 21., Floridsdorfer Brücke Kreuzung A 22 bis Parkplatz Floridsdorfer Brücke (Schulschiff)

: 21., Floridsdorfer Brücke Kreuzung A 22 bis Parkplatz Floridsdorfer Brücke (Schulschiff) Baubeginn: 11.08.2022

11.08.2022 Bauende: 12.08.2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Luise Gruber

Öffentlichkeitsarbeit

MA 29 – Brückenbau und Grundbau

Telefon: 01 4000-96945

Mobil: 0676 8118 96945

E-Mail: luise.gruber @ wien.gv.at