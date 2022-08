AVISO: Pressekonferenz mit BM Polaschek, Abg.z.NR Gödl und Abg.z.NR Hamann zum Initiativen-Paket „Integration ukrainischer Kinder“

Bildungsminister Martin Polaschek präsentiert gemeinsam mit Abg.z.NR Ernst Gödl und Abg.z.NR Sibylle Hamann das Initiativen-Paket zur Integration ukrainischer Kinder

Wien (OTS) - Bildungsminister Martin Polaschek, Abg.z.NR Ernst Gödl (ÖVP) und Abg.z.NR Sibylle Hamann (GRÜNE) laden zu einer gemeinsamen Pressekonferenz über die geplanten Initiativen und weiterführenden Maßnahmen zur Integration ukrainischer Kinder und Jugendlichen an den österreichischen Schulen sowie Unterstützungsmaßnahmen an den Universitäten. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind am 11.08.2022, um 10:30 Uhr herzlich dazu eingeladen.

Termin für Medien:

GEMEINSAME PRESSEKONFERENZ mit Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek und Abg.z.NR Ernst Gödl (ÖVP) und Abg.z.NR Sibylle Hamann (GRÜNE)

Wann: Donnerstag, 11. August 2022, 10.30 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr) Ort: Audienzsaal, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Minoritenplatz 5, 1010 Wien)

