Land NÖ fördert Projekt „Jugend gesund bewegen – Voll aktiv im Sportverein“ mit 200.000 Euro

LR Danninger: „Fast jeder vierte 15- bis 16-Jährige in Niederösterreich macht überhaupt keinen Sport – hier wollen wir gegensteuern“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen des Projekts „Jugend gesund bewegen – Voll aktiv im Sportverein“ organisieren Sportvereine vielfältige Bewegungseinheiten mit Schülerinnen und Schülern und bieten weiterführend Vereinsmitgliedschaften an. Das Land Niederösterreich unterstützt das Erfolgsprojekt im kommenden Schuljahr 2022/23, um der hohen Sport-Drop-Out-Quote der jungen Generation entgegenzuwirken. Und die Herausforderung ist groß: Während unter den 10- bis 11-jährigen Schülerinnen und Schülern nur neun Prozent gar keinen Sport ausüben, steigt der Anteil bei den um vier Jahre älteren Jugendlichen auf 23 Prozent. „Fast jeder vierte 15- bis 16-Jährige macht überhaupt keinen Sport. Mit dem Projekt ‚Jugend gesund bewegen – Voll aktiv im Sportverein‘, wollen wir hier gegensteuern und Schülerinnen und Schüler zum Sportmachen motivieren. In den rund 3.400 Sportvereinen in Niederösterreich wird den Jugendlichen eine sportliche Lebenseinstellung vermittelt, die ihnen dann auf ihrem weiteren Lebensweg zugutekommt. Daher fördern wir diese großartige Kooperation mit den drei Sportdachverbänden Sportunion, ASVÖ und ASKÖ im kommenden Schuljahr mit 200.000 Euro“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Im Schuljahr 2021/22 haben sich insgesamt 77 Vereine für über 100 Schulkooperationen im Rahmen von „Jugend gesund bewegen“ angemeldet. Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten jedoch einige der 3.111 geplanten Bewegungseinheiten nicht stattfinden oder mussten verschoben werden. Das Ziel des Projekts „Jugebe“ bleibt aber weiterhin bestehen: Die Sport- und Bewegungsaktivität der Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren soll gesteigert und im Gesamtprojektzeitraum bis August 2023 sollen mindestens 1.000 Jugendliche nachhaltig als neue Sportvereinsmitglieder gewonnen werden. Dabei wirken neben den Mitgliedsvereinen der NÖ Sportdachverbände auch die Bildungsdirektion für Niederösterreich sowie die NÖ Sportfachverbände mit.

