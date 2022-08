VI-Engineers: Der Bau des Wald- und Seequartiers geht ins Finale

Nur noch wenige Häuser im idyllischen Schlosspark mit See in Velm verfügbar

Wien/Velm (OTS) - Mit dem Wald- und Seequartier in Velm (Himberg, NÖ) befindet sich in nur 10 km von der Wiener Stadtgrenze entfernt eine Wohlfühloase im Grünen: Während die neuen BewohnerInnen des Wald- und Seequartiers mit Ende Juli ihre Häuser bezogen haben, ist die Errichtung der restlichen acht Doppelhäuser der dritten und letzten Bauphase bereits voll im Gange. Das Wald- und Seequartier gilt gerade bei Jungfamilien als Verkaufsschlager: „Wir haben hier als Projektentwickler genau den Zahn der Zeit getroffen: mit Wohnen im Grünen bei gleichzeitiger Großstadtnähe, mit durchdachten Wohnräumen, die auch Home Office und Generationenwohnen ermöglichen, mit privaten Freiflächen eingebettet in einem Park mit Badesee. Besser können wir dem aktuellen Wohnbedürfnis vieler nicht gerecht werden“, so DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. Dementsprechend hoch ist auch die Nachfrage: Nur noch wenige Häuser sind im Wald- und Seequartier für den Eigentumserwerb verfügbar.

Leistbarer Wohntraum für Familien nahe Wien

Die insgesamt 45 Einfamilienhäuser mit einer Wohnfläche von ca. 120 bis 140 m2 sind in hochwertiger Ziegelmassivbauweise errichtet. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Garten mit Terrasse, wobei der See und der Altbaumbestand im Park für Erfrischung und ein angenehmes Mikroklima an heißen Sommertagen sorgen. Der See ist über eine Badewiese zugänglich, bei manchen Häusern im Seequartier reicht der hauseigene Holzsteg direkt in den Badesee. Besonderes Augenmerk wird auf die exklusive Ausstattung der Wohneinheiten gelegt – mit Fußbodenheizung, elektrisch betriebenem Sonnenschutz, Markenarmaturen und Parkettböden. Inkludiert sind auch zwei Autostellplätze pro Haus auf eigenem Grund, die auf Wunsch gegen Aufpreis mit einem Carport überdacht werden können. Und last but not least: Die Einfamilienhaussiedlung im Schlosspark in Velm verfügt neben dem Badesee über einen großzügigen Kinderspielplatz, einen Tennis- und Beachvolleyballplatz.

Werthaltiger und nachhaltiger Lebensraum

Projekte von VI-Engineers wie das Wald- und Seequartier Velm oder der Sonnenweiher Grafenwörth – mit 206 Seehäusern direkt am Wasser – zeigen auf, wie hochwertiger Naturraum und Wasser zum integrativen Bestandteil eines Immobilienprojekts werden. Damit werden nicht nur aktuelle Wohntrends wie „Wohnen im Grünen“ und „Wohnen am Wasser“ bedient, sondern wichtige Anforderungen hinsichtlich der sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit verfolgt: "Wir als Projektentwickler sind uns bewusst, dass wir nicht nur Wohnraum, sondern Lebensräume schaffen, die dauerhaft sind. Dementsprechend spielen Prämissen wie Werthaltigkeit und Nachhaltigkeit eine große Rolle bei unseren Projektentwicklungen“, betont Kloihofer.



