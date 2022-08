ORF III am Dienstag und Mittwoch: Agatha Christies „Mörderische Spiele“, „Heimat Österreich“ und „Landleben“

Außerdem: Kabarett mit Tricky Niki, Ermi Oma und Alf Poier

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Dienstag, dem 9. August 2022, zwei spannende Fälle der Agatha-Christie-Reihe „Mörderische Spiele“. Am Mittwoch, dem 10. August, stehen je eine Ausgabe der Dokuformate „Heimat Östereich“ und „Landleben“ auf dem Spielplan. Danach präsentiert Tricky Niki sein Programm „Hypochondria“, gefolgt von zwei Ausgaben „Kabarett im Turm“ mit Ermi Oma und Alf Poier.

Dienstag, 9. August

Im Hauptabend zeigt ORF III ab 20.15 Uhr zwei Filme der Reihe „Mörderische Spiele“ aus der Feder von Agatha Christie: In „Mörderparty“ wird in einer Zeitungsannonce eine Bluttat angekündigt. Kommissar Laurence belächelt die Anzeige erst, doch als es am selben Abend tatsächlich zu einem Verbrechen kommt, versucht er, die Umstände rund um die dubiose Tat zu ergründen. In der Folge „Die seltsame Entführung des kleinen Bruno“ (21.50 Uhr) drehen sich die Ermittlungen des Kommissars um einen Unbekannten, der droht, den Sohn der berühmten Kriminalautorin Eloise Zennefort zu entführen.

Mittwoch, 10. August

In „Heimat Österreich: Im Süden der Nockberge – Lebensader Gerlitzen“ (20.15 Uhr) begleitet Leopold Fuchs Menschen der Region Gerlitzen, wie etwa Bauer Johann Maier oder das Ehepaar Erwin und Isabella Berger, die in vierter Generation das Bergeralm-Hotel führen. Danach präsentiert „Landleben“ das „Leben am Bodensee“ (21.05 Uhr): die ORF-III-Produktion zeigt, wie sich an den Ufern des Sees die alpine und bäuerliche Lebensweise mit dem Flair des Kulturlandes verbindet. Ab 21.55 Uhr begeistert Comedian, Zauberer und Bauchredner Tricky Niki mit seiner originellen Kombination an Talenten in seinem Programm „Hypochondria“ das Publikum.

„Ansichtssache“ (23.05 Uhr) lautet das Motto der anschließenden ersten Ausgabe von „Kabarett im Turm“, in der es Kabarettist Markus Hirtler als Kunstfigur Ermi Oma gelingt, mit viel Humor die Pflegedebatte aus dem Blickwinkel einer Betroffenen zu schildern. Wer hätte gedacht, dass das Leben im Altenheim so lustig sein kann? In einer weiteren Folge des Formats spielt danach Alf Poier zu seinem 23-jährigen Bühnenjubiläum das Programm „The Making Of DADA" (0.00 Uhr).

