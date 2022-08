„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – am 9. August in ORF 2

Zu Gast bei Familie Salburg-Falkenstein auf Schloss Altenhof in Oberösterreich

Wien (OTS) - Nach den Schlössern Rohrau in Niederösterreich und Neudau in der Steiermark geht es in der dritten neuen Ausgabe von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ am Dienstag, dem 9. August 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 ins malerische Mühlviertel und auf das ebenso malerische Schloss Altenhof zu Familie Salburg-Falkenstein. Altenhof hat einen sehenswerten Garten und eine eigene Gärtnerei. Durch die imposanten Räumlichkeiten und ihre Schätze führt Hausherrin Alice Silich-Salburg, die jede Menge Interessantes rund um das geschichtsträchtige Anwesen zu erzählen weiß. Altenhof verfügt auch über die größte Schlosskapelle Österreichs. Gemeinsam mit dem neuen Abt von Stift Schlägl, Lukas Dikany, besucht Johann-Philipp Spiegelfeld den sakralen Raum. Wo der charmante Besucher diesmal sein mittlerweile berühmtes „Yesterday“ klimpert, kann man sich vorstellen. Zum Abschluss des zweitägigen Besuchs haben die Gastgeber noch eine andere musikalische Überraschung für Johann vorbereitet – die Musikkapelle Altenhof spielt nur für ihn.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – die weiteren Ausgaben im Überblick:

Folge 4 (16. August): Kaiservilla Bad Ischl in Oberösterreich / Familie Habsburg-Lothringen

Folge 5 (23. August): Schloss Scharnstein in Oberösterreich / Familie Seyrl

„Herrschaftszeiten“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ auf Flimmit

Auf Flimmit (flimmit.at) können alle Folgen der neuen, zweiten Staffel schon jetzt gestreamt werden. Alle, die Lust auf weitere Privatführungen durch die Familiensitze (ehemaliger) österreichischer Adelshäuser haben, finden die erste Staffel von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ebenfalls auf Flimmit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at