ORF-„Sommerkabarett“ in ORF 1: Stefan Haider präsentiert „Free Jazz“

Am 9. August um 23.05 Uhr

Wien (OTS) - Warum schuf Gott zuerst Himmel und Erde und drehte erst danach das Licht auf? „Free Jazz“, meint der Religionslehrer und Kabarettist Stefan Haider. Diese These untermauert er am Dienstag, dem 9. August 2022, um 23.05 Uhr in ORF 1 mit jeder Menge Pointen – auch zu Themen wie dem Ruhigbleiben an der Supermarktkasse, suboptimalen Hochzeitsliedern und der „Teeparty“ der Pfarrjugend, wo die gleichaltrigen Mädchen zu einem anderen, nicht erreichbaren Universum zählten.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick:

Freitag, 12. August, 20.15 Uhr: „Malarina: Serben sterben langsam“ Freitag, 19. August, 20.15 Uhr: „Manuel Rubey: Goldfisch“ Freitag, 26. August, 20.15 Uhr: „Pratersterne Hochschaubahn“ Freitag, 2. September, 20.15 Uhr: „Gernot Kulis: Herkulis“ Freitag, 9. September, 20.15 Uhr: „Gery Seidl: Hochtief“

Die ORF-„Sommerkabarett“-Ausgaben mit Malarina, Manuel Rubey, der „Pratersterne Hochschaubahn“ und Gernot Kulis sind jeweils am Dienstag danach um 22.00 Uhr im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen.

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Auch Flimmit (flimmit.at) sorgt mit seinem sommerlichen Kabarett-Reigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitasek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) u. v. m. Neu im Programm ist auch Michael Niavaranis aktuelle Simpl-Revue „Krone der Erschöpfung, bei der auf höchst unterhaltsame Weise die vergangenen Lockdowns resümiert und das politische Geschehen in Österreich scharfzüngig kommentiert wird.

