Marktamt lädt zur ersten „Langen Nacht der Märkte“

2. September: Verlängerte Öffnungszeiten und Showprogramm auf vielen Wiener Märkten

Wien (OTS) - Immer konkreter wird das bunte Programm für die 1. Lange Nacht der Wiener Märkte am 2. September. Die Marktstandln der teilnehmenden Märkte werden bis 23 Uhr geöffnet sein, das verlängerte Einkaufserlebnis wird in ein buntes Rahmenprogramm eingebettet. Mehr als 40 Auftritte verschiedenster Künstler*innen und unterschiedliche Showacts verleihen dem Event zu Ferienende ein fröhliches, unbeschwertes Flair.

Folgende Märkte haben ihre Teilnahme an der Langen Nacht der Märkte am 2. September zugesagt, weitere können noch folgen.

Karmelitermarkt

Volkertmarkt

Vorgartenmarkt

Rochusmarkt

Naschmarkt

Meidlinger Markt

Schwendermarkt

Brunnenmarkt am Yppenplatz

Kutschkermarkt

Hannovermarkt

Sonnbergmarkt

Floridsdorfer Markt

Buntes Programm von Jazz bis Schach

Am Karmelitermarkt gibt es von 19 bis 20 Uhr eine Lesung von Austrofred, dem bekannten Rock-Künstler mit österreichischen Texten zu Queen-Melodien. Der Volkertmarkt wird zum Schauplatz eines Schachturniers und am Vorgartenmarkt sorgt ein DJ für Stimmung. Die U-Bahn-Stars von Sun State rocken den Rochusmarkt während Frau Hermi am Naschmarkt neue Rezepte in einer Showküche präsentiert. Weiter geht’s in Meidling mit einer Drag-Show von Queens Brunch Vienna. Der Brunnenmarkt wird zum Open-Air-Restaurant und größten Design-Markt Wiens, präsentiert werden Kunsthandwerk und Feinkost. Am Kutschkermarkt bringen Matalache peruanische Klänge nach Wien und der Floridsdorfer Markt steht ganz im Zeichen des Jazz.

Das vollständige Programm finden Sie unter: www.langenachtdermaerkte.wien.at (Die Seite wird laufend aktualisiert)

„Mit der Langen Nacht wollen wir das Angebot auf unseren Märkten noch mehr in das Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener bringen, den Bekanntheitsgrad steigern und so neue Kund*innen gewinnen“, erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil und ergänzt, „um das Einkaufen auf den Wiener Märkten attraktiv und unterhaltsam zu gestalten, lassen wir uns immer wieder etwas Neues einfallen. Die Lange Nacht der Märkte ist der Versuch mit verlängerten Öffnungszeiten und einem abwechslungsreichen Showprogramm dem Puls der Zeit Rechnung zu tragen und das Einkaufen zu einem Event werden zu lassen.“

