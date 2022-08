Zwölf Verkehrstote in der vergangenen Woche

239 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 7. August 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben sechs Pkw-Lenker, zwei Pkw-Mitfahrer, zwei Motorrad-Lenker, ein Klein-Lkw-Lenker und ein Moped-Lenker bei elf Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 3. August 2022, im Bezirk Kitzbühel, Tirol, bei dem zwei Insassen eines Pkws getötet wurden. Ein Fahrzeug mit fünf Insassen hatte sich einem Bahnübergang genähert und war zwischen den Schranken zum Stillstand gekommen. Drei Personen konnten den Gefahrenbereich vor dem Zusammenstoß verlassen, ein 4-jähriges Kind verstarb noch an der Unfallstelle, der 35-jährige Lenker erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße, je drei auf einer Autobahn und auf einer Landesstraße B und zwei auf einer Landesstraße L ums Leben. Jeweils drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, Tirol und der Steiermark, sowie zwei in Niederösterreich und einer in Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je drei Fällen Missachtung von Geboten/Verboten und nicht angepasste Geschwindigkeit, in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall mangelnder Sicherheitsabstand. Bei zwei tödlichen Verkehrsunfällen konnte die vermutliche Hauptunfallursache bisher noch nicht geklärt werden. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und fünf Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 7. August 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 239 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 193, 2020 189 und 2019 253.

