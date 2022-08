Traditionelles “Bergfest Riesneralm” mit musikalischem Highlight

Am Sonntag (14.8.) spielen die “Zellberg Buam” aus dem Zillertal auf 1.900 Metern Seehöhe in Schladming-Dachstein auf / Der Eintritt ist frei

Schladming (OTS) - Ein echtes musikalisches Sommer-Highlight erwartet alle Einheimischen und Gäste am kommenden Sonntag (14.8.) in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein: Beim traditionellen “Bergfest” auf der Riesneralm in Donnersbachwald spielen heuer die „Zellberg Buam“ auf. Der Bekanntheitsgrad der Gruppe aus dem Zillertal und die einzigartige Location auf 1.900 Metern Seehöhe garantieren beste Voraussetzungen für ein Konzert auf höchster Ebene - und das bei freiem Eintritt.



Im Anblick des herrlichen Gipfelpanoramas, leiten die Donnersbachwalder Jodlerbläser ab circa 10:00 Uhr das beliebte Fest ein, ehe um 11:00 Uhr die Bergmesse mit der Kapelle des Musikvereins Donnersbachwald gefeiert wird. Ab 12:30 Uhr starten dann die „Zellberg Buam“ auf dem Gipfelplateau ihr dreistündiges Konzert >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at