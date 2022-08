Helga Krismer: „Hundebesitzer:innen mit Klimaticket brauchen einfache und praktikable Lösung!“

Grüne Landessprecherin regt im Sinne der Tierfreunde die Ausweitung des Klimatickets auch für das Mitnehmen von Hunden an

Nun wäre es im Sinne der Tierfreunde richtig, dieses Ticket auch auf das Mitnehmen von Hunden zu erweitern. Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - „Das Klimaticket ist die einfache, bequeme und umweltfreundliche Lösung, um mit den Öffis in ganz Österreich unterwegs zu sein. Nun wäre es im Sinne der Tierfreunde richtig, dieses Ticket auch auf das Mitnehmen von Hunden zu erweitern. Bisher ist das nämlich nicht buchbar und es muss ein Extra-Ticket erworben werden. Als Veterinärmedizinerin und Politikerin haben mich unzählige Hundebesitzer:innen angeschrieben, damit hier eine Verbesserung für uns Tierfreunde angeregt wird“, so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer mit ihrem Vorstoß zu dieser Vereinfachung.

Diese Neuregelung würde Bahnkunden, die ihre treuen vierbeinigen Begleiter mitnehmen, also entlasten und einen weiteren Anreiz erzeugen, auf die Öffis umzusteigen. „Ich bin sicher, dass wir da eine Lösung finden können und werde nun mit unserer Ministerin Leonore Gewessler und der ÖBB diesbezüglich in Kontakt treten – damit es am Ende heißt: Mein Hund fährt beim Klimaticket mit!“, schließt Krismer ab.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at