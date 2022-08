Erfrischende Sommer-Highlights mit dem NÖ Familienpass erleben

LR Teschl-Hofmeister: Rund 200.000 NÖ Familienpass-Inhaberinnen und -Inhaber profitieren von erweiterten Ermäßigungen

St.Pölten (OTS) - Bereits das dritte Jahr in Folge können sich Besitzerinnen und Besitzer eines NÖ Familienpasses über ganz besondere Sommer-Highlights rund um die Sommermonate freuen. „Auch heuer bieten zahlreiche NÖ Familienpass-Partnerbetriebe Niederösterreichs Familien im Rahmen des ,Sommererlebnisses´ großartige, zusätzliche Aktionen“, zeigt sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begeistert und ergänzt: „Ganz besonders freut es mich, dass angesichts der warmen Temperaturen auch einige Schwimmbäder den Familien einen vergünstigten Eintritt ermöglichen und so für Abkühlung sorgen.“

Seit Anfang Juli läuft das NÖ Familienpass-Sommererlebnis: zahlreiche Partnerbetriebe bieten Niederösterreichs Familien zusätzliche Aktionen, die über ihr reguläres NÖ Familienpass-Angebot hinausgehen. So gibt es beispielsweise bis zu 50 Prozent Ermäßigung in Schwimmbädern, eigens gestaltete Kinder-Rätselrallyes oder kostenlose Eintritte für Kinder bei Top-Ausflugszielen. Darüber hinaus besteht noch bis Anfang September die Möglichkeit, mit dem NÖ Familienpass vergünstigt mit der WESTBahn zu fahren und so besonders umweltfreundlich und komfortabel mit der Familie zu reisen. „Es freut mich zu sehen, dass sowohl Partnerbetriebe als auch temporäre Kooperationspartner des NÖ Familienpasses mit zusätzlichen Aktionen einen Mehrwert für Familien in Niederösterreich schaffen, der das Budget deutlich entlastet“, so die Landesrätin.

Mit der Digitalen NÖ Lernwerkstatt gibt es auch heuer eine virtuelle Erweiterung zum Angebot der analogen Lernwerkstätten, die im Rahmen der Ferienbetreuung in zahlreichen niederösterreichischen Gemeinden angeboten werden. Mit dem NÖ Familienpass können bis zu acht Einheiten kostenloser Lernbegleitung durch Lehramtsstudierende in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus werden zusätzliche Angebote wie eine Mediathek mit Online-Workshops und Tutorials zum Mitmachen angeboten. „Die Digitale NÖ Lernwerkstatt hat sich nach dem Start im vergangenen Jahr etabliert und rundet das Sommerangebot des NÖ Familienpasses perfekt ab“, so Teschl-Hofmeister abschließend. Alle Highlights: www.familienpass.at

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

