Tierschutz Austria feiert am 8. August den internationalen Tag der Katze

Aktuell schnurren rund 250 Katzen im Tierschutzhaus Vösendorf

Vösendorf (OTS) - Sie gelten als niedlich, verspielt, verschmust, anhänglich und eigensinnig: Die Rede ist natürlich von der Hauskatze. Egal ob getigert, bunt, schwarz vom Bauernhof oder eine Rasse, die Samtpfote zählt nicht umsonst zu den beliebtesten Haustieren der Österreicherinnen und Österreich. Im Zuge des Weltkatzentags am 8. August, stellt Tierschutz Austria (Wiener Tierschutzverein) ein paar der aktuell 250 Stubentiger, die durch eine Patenschaft unterstützt werden können, vor.

Kokosbusserl ist als verwilderte Hauskatze ins Tierschutzhaus gekommen. Nachdem er seine anfängliche Scheu abgelegt hat, genießt er am liebsten den ganzen Tag Streicheleinheiten. Artgenossen sind dem flauschigen Stubentiger eher unsympathisch, weswegen er umso mehr die Aufmerksamkeit von Zweibeiner liebt.

Fíndus ist in der Vergangenheit schon öfter in ein Zuhause gezogen, jedoch fand er immer wieder seinen Weg ins Tierschutzhaus in Vösendorf zurück. Der Grund dafür: Der schöne Kater ist launenhaft und zugegebenermaßen etwas unberechenbar. Von einer Sekunde auf die andere, etwa wenn er sich plötzlich erschreckt, ändert sich sein Gemüt ganz schlagartig. Dabei kann Findus auch ein ganz Lieber sein. Mittlerweile lässt sich die Samtpfote vom Pflegepersonal sogar streicheln. Zu Artgenossen hält der Kater lieber Abstand.

Horst ist nicht nur hübsch, kuschelig weich und intelligent, sondern auch geschickt, denn selbst Türen stellen für den Kater kein Hindernis dar. Das macht ihm auch viel mehr Spaß als beispielsweise Zärtlichkeiten austauschen mit Zweibeinern: Mehr als hier und da über den Kopf streicheln ist bei unserem Horst nicht drinnen. Hochheben findet er besonders unbehaglich. Leider sind das keine optimalen Vermittlungsbedingungen, daher freut sich Horst um so mehr eine Patin oder einen Paten zu finden.

Als Patentiere stehen Schützlinge zur Auswahl, die schon länger im Tierschutzhaus leben. Manche haben aus den verschiedensten Gründen geringere Chancen auf eine Vermittlung, andere wiederum konnte durch Tierschutz Austria von einem grausamen Schicksal bewahrt werden und bekommen nun ein artgerechtes und geschütztes zuhause. Mit einer Patenschaft kann man einen besonders wichtigen Beitrag für die tagtägliche Betreuung, Verpflegung und medizinische Versorgung unserer mehr als 1.000 tierischen Schützlinge leisten. Hier finden sie alle Schützlinge von Tierschutz Austria, die sie mit einer Patenschaft unterstützen können: Patenschaft für ein Tier von Tierschutz Austria übernehmen › Tierschutz Austria (tierschutz-austria.at)

