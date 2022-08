KAZIA THERAPEUTICS MELDET VIELVERSPRECHENDE ZWISCHENERGEBNISSE DER KOMBINATIONSSTUDIE VON PAXALISIB MIT STRAHLENTHERAPIE ZUR BEHANDLUNG VON HIRNMETASTASEN

Sydney (ots/PRNewswire) - Kazia Therapeutics Limited (NASDAQ: KZIA; ASX: KZA), ein auf die Entwicklung von Krebsmedikamenten spezialisiertes Unternehmen, freut sich, die Präsentation vielversprechender neuer Daten aus einer laufenden klinischen Phase-I-Studie mit Paxalisib in Kombination mit Strahlentherapie zur Behandlung von Hirnmetastasen bekannt zu geben, die vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, NY, gesponsert wird.

Zwischenergebnisse aus der ersten Phase der Studie zeigen, dass alle 9 auswertbaren Patienten vollständig oder teilweise auf die Behandlung ansprachen, was einer Gesamtansprechrate (ORR) von 100 % entspricht. Zum Vergleich: Die typische ORR bei einer alleinigen Ganzhirnbestrahlung liegt in veröffentlichten Studien, von denen im Folgenden einige repräsentative Beispiele aufgeführt sind, in der Regel zwischen 20 und 45 %.

Die Daten wurden für eine mündliche Präsentation auf der kommenden Jahrestagung 2022 zum Thema klinische ZNS-Studien und Hirnmetastasen angenommen, die gemeinsam von der Society for Neuro-Oncology (SNO) und der American Society for Clinical Oncology (ASCO) organisiert wird und vom 12. bis 13. August 2022 in Toronto, Kanada, stattfindet.

Die wichtigsten Punkte:

In den USA entwickeln jedes Jahr etwa 200.000 Krebspatienten Hirnmetastasen. Hirnmetastasen sind in der Regel sehr schwierig zu behandeln und sind mit einer schlechten Prognose verbunden. Die Strahlentherapie bleibt eine tragende Säule des klinischen Managements.

Dr. Jonathan Yang, Director, Metastatic Disease, Department of Radiation Oncology am Memorial Sloan Kettering Cancer Center ist der leitende Prüfarzt dieser klinischen Studie, die die Kombination von Paxalisib mit einer Ganzhirnbestrahlung bei Patienten mit Hirnmetastasen untersucht (NCT04192981). Die Studie ist in zwei Phasen konzipiert: eine erste Sondierungsphase und eine bestätigende Expansionsphase.

9 von 12 Patienten in der Anfangsphase waren für die Wirksamkeit auswertbar. Alle 9 Patienten zeigten ein vollständiges oder teilweises Ansprechen gemäß den RANO-BM-Kriterien, was einer ORR von 100 % entspricht.

Bei den Patienten handelte es sich um eine Reihe von Primärtumoren, wobei Brustkrebs mit einem Drittel der Patienten am häufigsten auftrat.

Das Sicherheitsprofil von Paxalisib in Kombination entsprach im Großen und Ganzen den Erfahrungen mit der Monotherapie in anderen klinischen Studien, und eine maximal verträgliche Dosis (MTD) von 45 mg täglich in Kombination mit Strahlentherapie wurde bestätigt.

Die Rekrutierung für die Erweiterungsphase hat bereits begonnen, mit dem Ziel, weitere 12 Patienten zu rekrutieren.

Kazia CEO, Dr. James Garner, kommentierte: „Wir sind ermutigt durch diese Daten und durch den potenziellen Nutzen, den sie für diese große Patientengruppe mit hohem Bedarf bedeuten. Die Strahlentherapie ist ein allgegenwärtiger Bestandteil des Behandlungsparadigmas für Hirnmetastasen, aber es gibt häufig Resistenzen. Die Studie von Dr. Yang hat ein vielversprechendes Signal dafür geliefert, dass Paxalisib die Wirkung der Strahlentherapie verstärken kann. Außerdem haben wir vor kurzem erfahren, dass die laufende Alliance-Studie bei Hirnmetastasen in der Brustkrebskohorte in eine Expansionsphase übergegangen ist. Dies ist nun das zweite positive Signal für Paxalisib bei Hirnmetastasen, was unserer Ansicht nach zunehmend eine sehr vielversprechende Chance für den Produktkandidaten darstellt."

Hirnmetastasen

Es wird geschätzt, dass bis zu 20 % aller Patienten mit Krebs Hirnmetastasen entwickeln (Sekundärtumoren im zentralen Nervensystem). Zu den häufigsten Primärtumoren, die sich auf das Gehirn ausbreiten, gehören Lungen-, Brust-, Darm-, Melanom- und Nierenzellkarzinome. Die durchschnittliche Gesamtüberlebenszeit für Patienten, bei denen Hirnmetastasen diagnostiziert wurden, liegt zwischen 2,3 und 7,7 Monaten. [1]SchätzungenzufolgewerdenalleinindenUSAjährlichetwa200.000PatientenmitHirnmetastasendiagnostiziert.[2]