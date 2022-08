Dizal demonstriert klinisches Update für Sunvozertinib (DZD9008) bei mit Platin vorbehandelten NSCLC-Patienten mit EGFR Exon20ins-Mutationen auf der 2022 WCLC

Shanghai (ots/PRNewswire) - Dizal pharmaceutical präsentierte auf der 2022 World Conference on Lung Cancer (WCLC) positive klinische Updates, die das therapeutische Potenzial von Sunvozertinib bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit Epidermal Growth Factor Receptor Exon 20 Insertion (EGFR Exon20ins) Mutation hervorheben.

Lungenkrebs ist die zweithäufigste Krebsart und weltweit die häufigste Krebstodesursache.1 NSCLC macht etwa 85 % aller Lungenkrebserkrankungen aus. Für NSCLC-Patienten mit einer EGFR-Exon20ins-Mutation gibt es keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten.

Sunvozertinib, das von der US-amerikanischen FDA und der chinesischen NMPA den Status eines Therapiedurchbruchs erhalten hat, ist ein rational konzipierter, oral zu verabreichender, wirksamer EGFR-Exon20ins-Inhibitor mit Wildtyp-EGFR-Selektivität. Er wird derzeit in der späten Entwicklungsphase mehrerer globaler Zulassungsstudien als ≥ Zweitlinienbehandlung nach platinbasierter Chemotherapie und als Erstlinienbehandlung für therapienaive Patienten untersucht.

Die aktuellen Ergebnisse der Studien wurden auf der WCLC 2022 vorgestellt. Am 30. April 2022 betrug die beste ORR bei mit Platin vorbehandelten Patienten (n=119) gemäß den RECIST-Richtlinien (Version 1.1) 52,4 % (bei der RP2D von 300 mg QD). Bei Patienten mit Hirnmetastasen im Ausgangszustand erreichte die beste ORR bei 300 mg QD 44 %. Das Sicherheitsprofil von Sunvozertinib war für eine Langzeitbehandlung geeignet. Die häufigsten arzneimittelbedingten TEAE (treatment emergent adverse event) waren Durchfall und Hautausschlag, die mehrheitlich den Grad 1/2 aufwiesen und klinisch beherrschbar waren.

Dr. Xiaolin Zhang, CEO von Dizal, sagte: „Mit seiner überlegenen Antitumor-Wirksamkeit und günstigen Sicherheit sind wir zuversichtlich, dass Sunvozertinib das Potenzial hat, eine erstklassige Behandlungsoption für NSCLC-Patienten mit einer EGFR-Exon20ins-Mutation zu werden, für die noch immer ein ungedeckter medizinischer Bedarf besteht."

Dizal ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für klinische Phasen, das sich der Entdeckung und Entwicklung differenzierter Therapeutika für die Behandlung von Krebs und immunologischen Erkrankungen widmet. Das Unternehmen ist tief in der translationalen Wissenschaft und im Moleküldesign verwurzelt und hat ein international wettbewerbsfähiges Portfolio von fünf Wirkstoffen im klinischen Stadium aufgebaut, von denen sich zwei in globalen Zulassungsstudien befinden.

Die World Conference on Lung Cancer ist die weltweit größte multidisziplinäre Onkologiekonferenz, die sich mit Lungenkrebs und anderen bösartigen Erkrankungen des Brustkorbs befasst. Die Jahrestagung 2022 findet vom 6. bis 9. August online und live in Wien statt und wird von der International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) ausgerichtet. Die 1974 gegründete IASLC ist eine weltweite Organisation auf dem Gebiet des Lungenkrebses. Sie widmet sich der Erforschung der Ätiologie, Epidemiologie, Prävention, Diagnose und Behandlung von Lungenkrebs und anderen bösartigen Erkrankungen des Brustkorbs und liefert die innovativsten Ideen und wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, um die Bedrohung der menschlichen Gesundheit durch Lungenkrebs und andere bösartige Erkrankungen des Brustkorbs zu beseitigen.

