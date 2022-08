SP-Lindner: Wir brauchen ein Schutz-Paket für unsere Ehrenamtlichen

SPÖ fordert bessere Unterstützung und mehr Sicherheit für Ehrenamtliche in Rettungsorganisationen

Wien (OTS/SK) - Rund 3,5 Millionen Menschen engagieren sich in Österreich ehrenamtlich – sie leisten damit einen massiven Beitrag für den Zusammenhalt und das solidarische Funktionieren unserer Gesellschaft. Doch gerade im Zuge der Corona-Pandemie hat sich die Situation für viele dieser Ehrenamtlichen massiv verschlechtert. Eine neue Studie der Zivilschutzagenda zeigte zum Sommerbeginn, dass 55 Prozent der ehrenamtlich Engagierten eine Verschlechterung ihrer Situation erlebten. Fast die Hälfte machte Erfahrungen von (meist verbalen) Attacken, jede*r Vierte wurde persönlich im Dienst angegriffen, bei Sanitäter*innen liegt der Wert mit fast einem Drittel noch höher. Für SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner steht fest: „Die Politik kann ein Ansteigen von Angriffen auf unsere Ehrenamtlichen nicht einfach hinnehmen. Es braucht gezielte politische Maßnahmen, um vor allem jene, die sich zum Beispiel als ehrenamtliche Sanitäter*innen in Einsatzorganisationen engagieren, zu schützen. Alle, die sich in ihrer Freizeit für unsere Gemeinschaft betätigen, haben von der Politik volle Unterstützung und den bestmöglichen Schutz verdient!“

Lindner, der selbst als ehrenamtlicher Sanitäter beim Roten Kreuz aktiv ist, hat daher eine Reihe von parlamentarischen Anfragen eingebracht. Konkret will er vom Bundeskanzler und vom Innenminister wissen, welche Schritte zur besseren Unterstützung von Ehrenamtlichen gesetzt werden. „Die Bundespolitik darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Österreich verfügt über ein breites Ehrenamts-Netzwerk – die Bundesregierung hat die Aufgabe, diese Organisationen durch Koordination und die nötigen Mittel zu unterstützen“, stellt Lindner klar, „Wir werden Druck machen, damit die Regierung genau diese Aufgabe endlich wahrnimmt!“

