FPÖ – Kaniak: Schwarz-grüne Corona-Politik hat angeschlagenem Gesundheitssystem den Rest gegeben!

Spitäler müssen Betten sperren, weil das Personal fehlt

Wien (OTS) - Wie der ORF Tirol berichtet, seien in den Kliniken des Bundeslandes aktuell hunderte Bette für Patienten gesperrt. Der Grund dafür: Personalmangel. Für NAbg. Gerhard Kaniak, den freiheitlichen Gesundheitssprecher und Vorsitzenden des parlamentarischen Gesundheitsausschusses, ist der Grund dafür klar: „Die schwarz-grüne Corona-Politik hat unserem angeschlagenen Gesundheitssystems den Rest gegeben. Anstatt in die Gesundheitsinfrastruktur zu investieren, hat die Bundesregierung im Budget sogar die Mittel für den stationären Bereiche gekürzt. Wenn dann auch noch die Urlaubszeit dazukommt, dann ist das Schlammassel perfekt.“



In der Zeit der Pandemie sei für die „Helden des Gesundheitssystems“ zwar immer geklatscht worden, die Regierung habe aber keinerlei Maßnahmen gesetzt, um Gesundheitsberufe wie Krankenschwester oder Pfleger auch zu attraktivieren. Die Folge: Viele Menschen hätten in der Corona-Pandemie diesen Beruf an den Nagel gehängt und sich beruflich neu orientiert. Kaniak sieht das Problem auch nach dem Ende der Urlaubszeit weiter bestehen: „Die Bundesregierung hat es zwei Jahre nicht geschafft, die Pflege auf neue Beine zu stellen und damit einhergehend auch eine Ausbildungsoffensive für den Pflegeberuf zu starten. Im aktuellen Beruf sind für 2023 und 2024 zwar Mittel für höhere Gehälter vorgesehen. Aber was ist danach?“

Der FPÖ-Gesundheitssprecher sieht die Bundesregierung in der Pflicht: „Im Rahmen von Corona wurden enorme Summen ausgegeben – an die Krankenhäuser wurde dabei leider nicht gedacht. Das rächt sich nun. Wer auch immer nun eine Routine-Operation verschoben bekommt, darf sich bei Schwarz-Grün bedanken. Die Mittel für den stationären Bereich müssen rasch und nachhaltig nachgebessert werden. Zudem müssen die Arbeitsbedingungen für alle Spitalsbeschäftigten endlich tatsächlich verbessert werden, Lippenbekenntnisse habe wir von dieser Bundesregierung schon zu oft gehört!“

