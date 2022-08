9. Bezirk: Währinger Gürtel – Errichtung eines neuen Radweges

Wien (OTS) - Am Montag, dem 8. August 2022, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau zur Erhöhung der Verkehrssicherheit mit der Errichtung eines neuen Radweges sowie der Herstellung von Gehsteigvorziehungen und Fahrbahnanhebungen in den Verbindungsfahrbahnen am Währinger Gürtel zwischen Säulengasse und Sporkenbühelgasse im 9. Bezirk. Zeitgleich wird der Gehsteig entlang des linken Fahrstreifens am Währinger Gürtels im obengenannten Bereich aufgrund von Zeitschäden saniert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten werden bei Tag und Nacht, bei Sperre des linken Fahrstreifens des Währinger Gürtels im 9. Bezirk zwischen Säulengasse und Sporkenbühelgasse in der Zeit zwischen 9 bis 15 Uhr bzw. 20 bis 5 Uhr durchgeführt. Die Verbindungsfahrbahnen Canisiusgasse und Säulengasse werden für den Autoverkehr wechselweise jeweils für zirka zwei Wochen gesperrt. Der Gehsteig entlang des linken Fahrstreifens des Währinger Gürtels wird auf Baudauer gesperrt. Der Fußverkehr wird über die Fußgänger*innenzone bzw. den Gehsteig entlang der U6 umgeleitet.

Örtlichkeit der Baustelle: 9., Währinger Gürtel zwischen Säulengasse und Sporkenbühelgasse

Baubeginn: 8. August 2022

Geplantes Bauende: 30. September 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Bichler

Öffentlichkeitsarbeit

MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau

Telefon: 01 4000-49814

Mobil: 0676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at