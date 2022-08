22. Bezirk: Instandsetzungsarbeiten am Kreuzungsplateau Rautenweg/Wagramer Straße

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Montag, dem 8. August 2022, 9 Uhr, mit Instandsetzungsarbeiten nach Aufgrabungen diverser Einbautendienststellen am Kreuzungsplateau Rautenweg/Wagramer Straße im 22. Bezirk.

Bauphase 1

Die Arbeiten erfolgen von 8. August 2022, 9 Uhr, bis 13. August 2022, 5 Uhr morgens. Während Bauphase 1 sind der Rautenweg in Fahrtrichtung 21. Bezirk ab Dassanowskyweg und die Wagramer Straße in Richtung stadtauswärts ab dem Kreuzungsplateau Rautenweg/Wagramer Straße gesperrt. Das Geradeausfahren auf der Wagramer Straße Richtung stadtauswärts ist nicht möglich, ebenso das Linksabbiegen von der Julius-Ficker-Straße in die Wagramer Straße (stadtauswärts). Die Umleitung sowohl in Fahrtrichtung 21. Bezirk als auch in Richtung stadtauswärts auf der Wagramer Straße erfolgt über Percostraße und Wagramer Straße.

Bauphase 2

Die Arbeiten erfolgen von 16. August 2022 bis 26. August 2022 wechselweise bei Aufrechterhaltung von jeweils drei Fahrstreifen und aller Fahrrelationen.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Kreuzungsplateau Rautenweg/Wagramer Straße

Baubeginn: 08. August 2022, 09:00 Uhr

Geplantes Bauende: 26. August 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at