ORF III am Wochenende: Schwerpunkt zum 60. Todestag von Marilyn Monroe

Außerdem: Dorfporträt „500 Meter Luftlinie“, „Erlebnis Bühne“ mit u. a. „Klassik am Eiffelturm – Die große Open-Air-Gala aus Paris“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information gestaltet am Samstag, dem 6. August 2022, zum 60. Todestag von Hollywood-Legende Marilyn Monroe einen „zeit.geschichte“-Abend, u. a. mit der Doku „Von Norma Jean zu Marilyn – Aufstieg einer Ikone“. Am Sonntag, dem 7. August, präsentiert ORF III den Film „500 Meter Luftlinie“ von Edwin Wiegele. Auf dem Programm stehen weiters drei „Erlebnis Bühne“-Produktionen:

„Klassik am Eiffelturm – Die große Open-Air-Gala aus Paris“, „Jonas Kaufmann von der Waldbühne Berlin“ und „Aus dem Goldenen Saal des Musikvereins: Wiener Stimmen“.

Samstag, 6. August

Den Beginn des Marilyn-Monroe-Schwerpunkts macht die Dokumentation „Von Norma Jean zu Marilyn – Aufstieg einer Ikone“ (20.15 Uhr): Der Film wirft einen Blick hinter die glamouröse Fassade der gefeierten Schauspielerin. Ihr Weg zum Ruhm war gepflastert von sexueller Belästigung, Ausbeutung durch Studios und Manager und einer rücksichtslosen Industrie, die alles tat, um ein vermarktbares Starlet vor die Kamera zu bekommen, auch wenn es auf Kosten von dessen Gesundheit ging. Danach folgt die Produktion „Glanz und Elend:

Marilyn Monroe & Elizabeth Taylor“ (21.10 Uhr) über die für beide Filmdiven bedeutsamen Dreharbeiten zu den Spielfilmen „Cleopatra“ und „Something‘s Got to Give“. Letzterer wurde nie fertig: Marilyn Monroe starb an einer Überdosis Barbituraten – ihr Tod ist bis heute Ursprung zahlreicher Verschwörungstheorien. Die Doku „Marilyn Monroe – Ihr letztes Geheimnis“ (22.00 Uhr) begibt sich danach auf die Suche nach jenem Mann, den die Diva ihr Leben lang nie finden konnte – ihren Vater. Mittels moderner Technik und ein paar Haarsträhnen von Monroes berühmtem blonden Schopf versucht der Film, das Geheimnis ihrer Abstammung zu lösen. Den Abend beschließt eine Dokumentation über eine weitere Filmgröße und Zeitgenossin Marilyn Monroes: „Jayne Mansfield – Traum und Tragödie in Hollywood“ (22.55 Uhr).

Sonntag, 7. August

Am Vormittag zeigt ORF III mit Edwin Wiegeles Film „500 Meter Luftlinie“ (9.00 Uhr) ein besonderes Dorfporträt: Im Mittelpunkt stehen Menschen, die im engsten Umkreis seines Hauses im Kärntner Ort Haimburg, dem geschichtsträchtigsten ältesten Gebäude des Dorfes, leben. Die Idee des Films: Sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, ungekünstelt, authentisch – jeder lebt in seiner eigenen Welt.

Im Hauptabend geht es in „Erlebnis Bühne“ zunächst in die Stadt der Liebe: ORF III präsentiert „Klassik am Eiffelturm – Die große Open-Air-Gala aus Paris“ (20.15 Uhr), aufgezeichnet im Jahr 2021. Berühmte Arien und Konzertwerke von Mozart, Verdi, Beethoven und Bizet vor der wunderschönen Kulisse des Eiffelturms, interpretiert von hochkarätigen Solistinnen und Solisten wie Pretty Yende und Piotr Beczala. Stardirigentin Simone Young leitete das Orchestre National de France und den Chor von Radio France an diesem Abend. Danach präsentiert ORF III „Jonas Kaufmann von der Waldbühne Berlin“ (22.05 Uhr). In dem 2018 aufgezeichneten Konzert bietet der Startenor gemeinsam mit Mezzosopranistin Anita Rachvelishvili und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Dirigent Jochen Rieder ein durchwegs italienisches Programm. Im Repertoire:

die schönsten italienischen Arien, Lieder und Duette, darunter Klassiker wie „Caruso“, „Mattinata“ oder „Volare“. Abschließend folgt die Produktion „Aus dem Goldenen Saal des Musikvereins: Wiener Stimmen“ (0.00 Uhr). Sechs in Wien lebende Sängerinnen mit unterschiedlichen musikalischen und sprachlichen Backgrounds präsentieren ihre für Orchester arrangierten Lieder und schaffen eine Brücke zwischen der klassischen Tradition und kulturell vielfältigen Musikstilen der Stadt. Durch das Programm führt ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr.

