August-Programm im Nationalpark Thayatal

Stadtgeschichten, Wildkatzennachtwanderung, ein Kräuterfest und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Nationalpark Thayatal startet das Veranstaltungsprogramm dieses Monats am Samstag, 13. August, um 17 Uhr beim Uhrturm von Hardegg, wo man auf einem Rundgang „Stadtgeschichten“ aus den großen Zeiten der kleinsten Stadt Österreichs erfährt. Ebenfalls am Samstag, 13. August, öffnet ein Internationales Jugend-Camp seine Tore, in dem auf Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren bis Samstag, 20. August, ein Mix aus Wanderungen, Naturbeobachtungen sowie sportlichen und kreativen Aktivitäten wartet. „Eintauchen in den Nationalpark“ kann man dann am Sonntag, 14. August, wenn man drei Stunden lang die vielfältige Natur, die Lebensräume, die Tiere und Pflanzen des „Green Canyon" des Thayatals erleben kann; Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Nationalparkhaus.

Tags darauf, am Montag, 15. August, zu Maria Himmelfahrt, findet im Nationalpark Thayatal das traditionelle Kräuterfest statt: Neben der ab 11 Uhr angesetzten Heiligen Messe mit Käuterpfarrer Benedikt Felsinger samt anschließender Segnung der Kräutersträuße stehen dabei auch noch ab 8.30 Uhr eine Morgenwanderung mit „Kräuterhexe“ Helga Donnerbauer sowie eine Einführung der Kräuterpädagogin Petra Regner-Haindl in die „Delikatessen am Wegesrand“ auf dem Programm. Von der Kräuterpädagogin Barbara Obmann erfahren die Besucher ab 13.30 Uhr die Wirkungen von „Wermut, Beifuß & Co“, von Helga Donnerbauer ab 14.30 Uhr Vogelliebhaber und Kräuterinteressierte Wissenswertes über „Kräuter, Sträucher und ihre Vögel“. Während des gesamten Festes findet man zudem am Marktplatz Kräuterprodukte und regionale Besonderheiten von heimischen Produzenten, einen Kräutertauschmarkt und Gartenberatung von „Natur im Garten“.

Am Samstag, 20. August, begibt sich eine „Wildkatzennachtwanderung“ speziell für Kinder ab 20 Uhr vom Nationalparkhaus aus auf Spurensuche in den nächtlichen Wald, den Abschluss der Tour bildet eine Nachtfütterung der beiden Zoowildkatzen Frieda und Carlo. „Flechten - faszinierende Doppelwesen“ nennt sich wiederum eine sechsstündige Exkursion, die am Sonntag, 21. August, um 10 Uhr beim Nationalparkhaus ihren Ausgang nimmt und die über 500 im Nationalpark heimischen Arten der unscheinbaren Lebensgemeinschaft von Pilz und Alge zum Thema hat.

Am Samstag, 27. August, geht dann ab 13 Uhr der 8. „Pleissinger Wunschlauf“ über die Bühne: Pro im Laufen oder Walken absolvierter 1,38 Kilometer-Runde wird dabei ein Euro an karitative Organisationen gespendet (nähere Informationen unter www.wunschlauf.at). Schließlich wartet noch am Sonntag, 28. August, „Ein Besuch bei den Turmfelsen“ im westlichen Teil des Schutzgebietes. Den Abschluss der um 13.30 Uhr beim Hardegger Uhrturm startenden Tour bildet ein Besuch beim Frainer Lusthaus, das nur zu besonderen Anlässen seine Pforten öffnet.

Komplettiert wird das Programm jeden Samstag, Sonn- und Feiertag durch die ab 13.30 Uhr angebotene Themenweg-Wanderung „Wildnis schnuppern“ und die täglich jeweils um 15.30 Uhr startende Wildkatzenfütterung.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse