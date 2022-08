Start für Fahrbahnsanierung der Landesstraßen B18 und B45

Gesamtinvestition von 320.000 Euro für Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit

St.Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Landesstraße B 45 weist zwischen Rohrendorf an der Pulkau und Dietmannsdorf zahlreiche Fahrbahnschäden auf, ist in diesem Bereich aber mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 1.800 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Aus diesem Grund ist eine Fahrbahnsanierung notwendig. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Das Land Niederösterreich investiert laufend in das Landesstraßennetz. Vorrangiges Ziel ist dabei der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer so sicher als möglich von A nach B kommen können.“

Für eine rasche und effiziente Durchführung der Arbeiten ist im Zeitraum von 16. August bis 19. August 2022 eine Sperre im Baustellenbereich erforderlich. Die beschilderte Umleitung wird für die Dauer der Sperre Kreisverkehr B 35 /B 45/ L 41 bei Pulkau -Pillersdorf und - Zellerndorf geführt. Die Bauarbeiten werden von der Firma KAB und der Firma Held & Francke Bau GmbH ausgeführt.

Auch die Fahrbahn der Landesstraße B 18 östlich von Kropfsdorf im Gemeindegebiet von St. Veit an der Gölsen entspricht nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen und wird deshalb auf einer Länge von rund 700 Metern saniert. Die Bauarbeiten werden von der Firma Strabag AG in einer Bauzeit von einer Woche unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung ausgeführt.

Die Kosten für die Fahrbahnsanierungen betragen bei der B45 rund 140.000 Euro, rund 180.000 Euro bei der B18 und werden jeweils zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße – ST1 Bürgerinformation, Ing. Markus Hahn, +43 676 812 60 143, markus.hahn @ noel.gv.at

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse