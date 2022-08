FPÖ – Schnedlitz: Vorwürfe gegen FPÖ Wien in keiner Weise nachvollziehbar

Parlamentsklub hat in Zusammenhang mit anonymer Anzeige bereits dienstrechtliche Konsequenzen gezogen

Wien (OTS) - „Die in einer anonymen Anzeige zur sogenannten ,Spenden-Causa‘ gegen die FPÖ Wien und ihre Funktionäre erhobenen Vorwürfe können seitens der FPÖ in keiner Weise nachvollzogen werden“, sagte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zu aktuellen Medienberichten. Sämtliche Betroffene hätten nichts zu verbergen und seien daher an einer raschen Klärung durch die Ermittlungsbehörden und dem damit verbundenen Nachweis ihrer Unschuld höchst interessiert.

Hinsichtlich der mutmaßlichen Beteiligung eines Mitarbeiters an der Erstellung der anonymen Anzeige habe der Freiheitliche Parlamentsklub bereits die erforderlichen dienstrechtlichen Konsequenzen gezogen, so Schnedlitz.

