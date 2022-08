ÖAMTC: Behinderungen wegen Bauarbeiten in der Donaustadt

Wagramer Straße und Rautenweg ab Montag gesperrt

Wien (OTS) - Von Montag, 8. August, bis Freitag, 13. August, werden Bauarbeiten laut ÖAMTC auf dem stark frequentierten Kreuzungsbereich Wagramer Straße/Rautenweg im 22. Bezirk zu Behinderungen führen.

Der Rautenweg wird in Richtung 21. Bezirk gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Percostraße – Wagramer Straße. Gleichzeitig wird die Wagramer Straße in diesem Bereich stadtauswärts nicht befahrbar sein. Umgeleitet wird über Rautenweg – Percostraße – Wagramer Straße. Von der Julius Ficker-Straße ist das Linksabbiegen in die Wagramer Straße nicht möglich.

Die ÖAMTC-Expert:innen befürchten zeitweise Verzögerungen und empfehlen, Alternativrouten zu suchen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert und auf der ÖAMTC-Homepage:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

Lasser/Dittrich

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at