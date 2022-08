Zwei Frauen tot aufgefunden – Verdacht auf Gewaltverbrechen

Vorfallszeit: 04.08.2022, 17:15 Uhr, Vorfallsort: Wien-Mariahilf

Wien (OTS) - Am 04.08.2022, gegen 17:15 Uhr, fanden Polizisten der Polizeiinspektion Taubstummengasse in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Bezirk Mariahilf zwei junge Frauen im Alter von 15 und 32 Jahren tot in einem Zimmer liegend auf. Es handelt sich um Mutter und Tochter. Zuvor wurde die Polizei verständigt, da die beiden minderjährigen Söhne der Frau alleine bei einem Arzt waren. Als die Beamten die beiden nach Hause brachten und eine offenstehende Wohnungstür vorfanden, betraten sie die Wohnung. In einem der Zimmer machten sie schlussendlich die Entdeckung.

Sofort übernahm das Landeskriminalamt Wien die weiteren Ermittlungen, da die Auffindungssituation auf ein Tötungsdelikt schließen ließ.

Die Todesursache ist bislang unklar, eine Obduktion soll Aufschluss geben. Auch die näheren Umstände, insbesondere wer für den Tod der beiden Frauen verantwortlich ist, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.

